Interactives Pro 3.0 – das neue CMS für skalierbare, barrierefreie und mehrsprachige interaktive Kommunikation

Die Infografik Pro GmbH präsentiert mit „Interactives Pro 3.0“ die neueste Version ihrer Plattform zur Erstellung interaktiver Infografiken, Karten und digitaler Storytelling-Erlebnisse.

Berlin, 27 Januar 2026 – Die Infografik-Profis von Infografik Pro haben die neueste Version ihrer Plattform zur Erstellung interaktiver Grafiken, Karten und digitaler Experiences veröffentlicht.

Das Update richtet sich insbesondere an Unternehmen und Organisationen, die interaktive Inhalte strategisch, CI-konform und über längere Zeiträume hinweg einsetzen möchten.

Mit Version 3.0 baut Interactives Pro seine Stärken in den Bereichen Skalierbarkeit, Governance und Nutzerführung deutlich aus. Neben einer optimierten Projekt- und Nutzerverwaltung bietet das Tool nun klar strukturierte Experience-Pakete – von kurzfristigen Einzelanwendungen bis hin zu unternehmensweiten, langfristigen Kommunikationsprogrammen.

„Mit Interactives Pro 3.0 reagieren wir auf den steigenden Bedarf an interaktiver, zugleich aber kontrollierbarer digitaler Kommunikation“, sagt die Geschäftsführung der Infografik Pro GmbH. „Unternehmen wollen Inhalte flexibel einsetzen, ohne bei CI, Barrierefreiheit und Governance Kompromisse einzugehen.“

Flexibel einsetzbar – vom Event bis zur Unternehmensplattform

Interactives Pro 3.0 kann sowohl für kurzfristige Events, Messen oder Produkt-Launches als auch für längerfristige Kampagnen, Change- und HR-Kommunikation eingesetzt werden. Die Experiences sind responsiv, barrierefrei und mehrsprachig und können entweder unter eigener URL oder direkt in bestehende Websites eingebettet werden. Das Hosting erfolgt standardmäßig in Deutschland, Enterprise-Kunden können das System alternativ auf eigenen Servern betreiben.

Interaktive Kommunikation einfach umsetzen

Über den integrierten Projekt-Editor lassen sich interaktive Elemente per Drag-and-Drop anlegen und mit Inhalten wie Overlays, internen oder externen Seiten sowie Audio- und Video-Content verknüpfen. Ergänzt wird das Angebot durch optionale Add-ons wie Analytics, individuelle Widgets, Workshops und Schulungen.

Interactives Pro 3.0 ist ab sofort verfügbar.

Weitere Informationen und eine unverbindliche Online-Demo finden Interessierte unter https://www.interactives.pro

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Infografik Pro GmbH

Herr Alexey Lukyanov

Immanuelkirchstr. 12

10405 Berlin

Deutschland

fon ..: +4930367407400

web ..: https://www.infografik.pro

email : info@infografik.pro

Infografik Pro – die professionelle Agentur, die sich auf die Erstellung visuell ansprechender und verständlicher Informationsdesigns spezialisiert hat. Als renommierte Agentur für Infografiken und Erklärvideos vermitteln wir Ihre Botschaften effektiv und zuverlässig an Ihre Zielgruppe.

Pressekontakt:

Infografik Pro GmbH

Herr Alexey Lukyanov

Immanuelkirchstr. 12

10405 Berlin

fon ..: +4930367407400

email : info@infografik.pro

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Inturai Ventures und Talius unterzeichnen Absichtserklärung zur Einführung von KI-gestützter Technologie für Sensorik und räumliche Intelligenz Krügers Trockeneis Technik: Online-Shop für Trockeneis in Deutschland