  • Adipositas: überernährt und unterversorgt

    Menschen mit Adipositas werden oft vorschnell beurteilt. Doch hinter vermeintlich einfachen Erklärungen verbirgt sich eine komplexe Erkrankung, geprägt von biologischen und gesellschaftlichen Faktoren

    BildFür Betroffene bedeutet sie weit mehr als gesundheitliche Risiken – sie ist häufig mit Stigmatisierung und psychischer Belastung verbunden. Das Heft lädt dazu ein, gewohnte Denkmuster zu hinterfragen und neue Perspektiven einzunehmen.

    Erfahren Sie, warum Adipositas eine globale Herausforderung darstellt, welche Rolle das Gehirn bei der Regulation spielt und wie Prävention bereits im Kindesalter ansetzen kann. Beiträge zu bariatrischen Operationen sowie zur gewichtsneutralen Ernährungsberatung zeigen praxisnahe Wege auf. Dabei wird deutlich: Es geht nicht nur um Gewicht, sondern um Lebensqualität, Selbstwirksamkeit und einen respektvollen Umgang. Lassen Sie sich inspirieren, Adipositas differenziert zu betrachten und neue Ansätze für Beratung und Prävention zu entdecken.

    Leseprobe und Bestellung: www.ugb.de/adipositas

    Preis: 12,90 EUR (Print oder digital)
    Oder testen Sie das Probe-Abo: www.ugb.de/probe-abo

    Aus dem Inhalt

    * Adipositas: Eine globale Herausforderung
    * Gestörte Regulation: Gehirn beeinflusst Adipositas
    * Adipositas bei Kindern vorbeugen
    * Bariatrische Operationen: Wenn Diäten nicht mehr wirken
    * Ernährungstherapie: Gewichtsneutral beraten

    außerdem

    * Psychische Erkrankungen: Was Ernährung bewirken kann
    * Anbindehaltung: Auch Bio-Kühe betroffen
    * Mohn: Die unterschätzte Ölsaat
    * Wildkräuter: Geschenke aus der Natur
    * Johannisbeeren: Bunte Beerenpracht

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. UGB
    Stefan Weigt
    Friedrich-List-Str. 21
    35398 Gießen
    Deutschland

    fon ..: 06418089615
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    email : stefan.weigt@ugb.de

    UGB – Kompetenz für unabhängige Ernährungs- und Gesundheitsberatung
    Der Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. – UGB engagiert sich seit 1981 für Gesundheit, Lebensqualität und eine nachhaltige Ernährungsweise. Unabhängig von wirtschaftlichen Interessen informiert der UGB wissenschaftlich fundiert und praxisnah zu Ernährung, Gesundheit und Prävention. Mit Kongressen, Fachtagungen, Seminaren sowie Aus- und Weiterbildungen über die UGB-Akademie stärkt der Verband Fachkompetenz und Eigenverantwortung. Mit umfangreichen Informationsangeboten wie dem Fachmagazin UGB-Forum und dem Webportal www.ugb.de macht der Verein Fachkräften und Verbrauchern gesundheitsrelevantes Wissen zugänglich.

    Key Facts
    o Gemeinnütziger Verein | Gegründet: 1981
    o UGB-Akademie: Seminare, Vorträge, Tagungen, Symposien
    o Fachmagazin UGBforum (anzeigenfrei)
    o Webportal: www.ugb.de
    o Schwerpunkte: nachhaltige Ernährung, Prävention, Gesundheit,
    o Besonderheit: unabhängig, neutral, wissenschaftlich fundiert

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    Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V.- UGB
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