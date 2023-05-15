ADV PAX bedruckt Ihre Weißblechdosen im hochauflösenden Digitaldruck

Ideal für Kleinserien: ADV PAX bedruckt Ihre personalisierten Weißblechdosen individuell im hochauflösenden Digitaldruck

Weißblechdosen können Sie bei der ADV PAX Lutec ab sofort in hochauflösenden Digitaldruck bedrucken lassen. Ideal für Kleinserien wie Merchandise & Weihnachtspräsente!

Verwandeln Sie Ihre Metallverpackungen in echte Markenbotschafter – mit unserem modernen Digitaldruck auf Weißblechdosen und Aluminiumdosen.

Flexibel, brillant, detailstark und bereits ab kleinen Auflagen erhältlich.

Jetzt individuelle Weißblechdosen mit Digitaldruck anfragen!

Unser Team berät Sie persönlich: +49 (0) 7123 38007 0

Digitaldruck auf Blechdosen – grenzenlose Möglichkeiten für Ihr Branding

Mit modernster Drucktechnik setzen wir Ihre Motive gestochen scharf, farbtreu und in beeindruckender Qualität um. Egal ob filigrane Illustrationen, fotorealistische Bilder oder variable Designs – unser Digitaldruck eröffnet Ihnen unendliche kreative Freiräume.

Ihre Vorteile beim Digitaldruck auf Weißblechdosen:

1. Maximale Flexibilität

Im Gegensatz zum Offsetdruck benötigen wir keine Druckplatten – dadurch sind kleinere Auflagen und schnelle Umrüstzeiten möglich.

Bereits ab einer Verpackungseinheit realisierbar.

2. Brillante Details & gestochen scharfe Motive

Der Digitaldruck reproduziert feinste Linien, kleine Schriften und komplexe grafische Elemente in höchster Präzision.

Ihre Dosen werden damit zu echten Eyecatchern am POS.

3. Kosteneffizient – besonders bei niedrigen Stückzahlen

Für wechselnde Motive oder kleine Serien ist der Digitaldruck die wirtschaftlichste Lösung – ohne Abstriche bei der Qualität.

Ab ca. 2.000 Stück empfehlen wir alternativ den Offsetdruck.

4. Umweltfreundlicher Druckprozess

Digitaldruckverfahren kommen mit weniger Chemikalien aus und verursachen weniger Abfall.

Viele Tinten basieren auf wasserbasierten oder besonders nachhaltigen Formulierungen.

5. Bedruckte Dosen für jeden Anlass

Wir gestalten für Sie individuelle Metallverpackungen wie:

Weihnachts- und Saison-Dosen

Tee- und Kaffeedosen

Geschenk- & Gutscheindosen

Filmdosen

Seifendosen

Promotion- & Werbedosen

Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung, einer eigenen Produktion und modernstem Maschinenpark garantieren wir Ihnen höchste Präzision und Premiumqualität.

Wir bieten mehr als Digitaldruck

Profitieren Sie von unserem umfassenden Leistungsspektrum:

Offsetdruck für große Auflagen

Prägungen (innen & außen)

Personalisierte Gravuren

Handkonfektionierung

Warehousing & Logistikservice

Alles aus einer Hand – effizient, zuverlässig und professionell.

Jetzt unverbindlich Ihre bedruckten Weißblechdosen anfragen!

Wir beraten Sie gern: +49 (0) 7123 38007 0

Link zur Originalmeldung: https://www.adv-dosenshop.com/news/bringen-sie-ihr-design-zum-strahlen-14-11-2025.html

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Ob Dekodosen, Gebäckdosen, Gewürzdosen, Gewürzdosen, Herzdosen, Kaffeedosen und Kaffeemühlen, über Kosmetikdosen, Lebkuchendosen, Nikolausdosen, Pflasterdosen, Spardosen, Spirituosendosen, sowie Stiftedosen, Teedosen, Vorratsdosen, Würfeldosen kann ADV PAX Lutec ihren Kunden in allen Farben wie Blaue Dosen, Goldene Dosen, Grüne Dosen, Pinke Dosen, Rosa Dosen, Rote Dosen, Schwarze Dosen, Silberne Dosen,

Weisse Dosen, oder nach Jahreszeiten / Feiertagen wie Weihnachten und Ostern immer die passende Dose als Verpackung bieten.

Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.

Der schwäbische Dosenhersteller bietet in seinem online Dosenverkauf Individuelle Verpackungen und Logodosen als Bonbondosen, Bonbongläser, Brillenetuis, Brotdosen, Brotzeitdosen, Chipsdosen, Cookiedosen, Duftdosen, Einmachdosen, Eiweißdosen, Erdnussdosen, Espressodosen, Essensdosen, Frischedosen, Frischhaltedosen, Frühstücksdosen, Gebäckschachteln , Gemüsedosen, und eben oben genannte Gewürzgläser, Gewürzmühlen und Gewürzstreuer und Pfefferstreuer.

Ob Gummibärchendosen, Haushaltsdosen, Kaffeeverpackung, Kakaodosen, Käsedosen, Keksdosen, Keksgläser, Keksschachteln, Knäckebrotdosen, Kombidosen, Konfektdosen, Konservendosen, Kräuterdosen, Küchendosen, Kuchendosen, Lebensmitteldosen, Lunchboxen, Mehldosen, Milchpulverdosen, Mintsdosen, Muffindosen, Müslidosen, Nudeldosen, Obstdosen, Pastadosen, Perlendosen, Pfefferminzdosen, und und und… Der Metalldosen-Hersteller bietet alles was die Verpackungsbranche, zu bieten hat: Dosen mit Logo, Flache Dosen, Plätzchendosen, Popcorndosen, Pralinendosen, Pralinenschachteln, Proviantdosen, Salzdosen, Schatztruhen, Schokoladendosen, Sektdosen, Snackdosen, Strandaschenbecher (Taschenaschenbecher) Süßigkeitendosen, Süßstoffdosen, Teebeutelboxen, Vesperdosen, Vorratsbehälter, Vorratsgläser, Weihnachtskeksdosen, Windlichter und Wurstdosen, Zuckerbehälter, Zuckerdosen, Zwiebackdosen,

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ADV PAX Lutec GmbH

Herr da Agency

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

fon ..: +49(0)7123/38007-0

fax ..: +49(0)7123/38007-50

web ..: https://www.adv-dosenshop.com/

email : info@adv-pax.de

