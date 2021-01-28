Aegis Critical Energy Defence kündigt Aufnahme des Handels am OTCQB unter dem neuen Kürzel „QESSF“ an

Vancouver, British Columbia – 5. Dezember, 2025 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) (Aegis oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien ab dem 5. Dezember 2025 unter dem neuen Kürzel QESSF am OTCQB Venture Market gehandelt werden.

Mit der Aktualisierung des OTCQB-Kürzels werden alle Notierungen von Aegis in Einklang gebracht und die einheitliche Marktidentität des Unternehmens gestärkt. Diese Änderung trägt der strategischen Ausrichtung von Aegis auf die Bereitstellung fortschrittlicher, verteidigungsfähiger Energiesysteme, einschließlich frequenzstabiler Stromversorgungslösungen für den Einsatz in der Arktis und anderen abgelegenen Gebieten, und die Integration von in Kanada entwickelter quantensicherer Cybersicherheit in sein gesamtes Produktportfolio Rechnung.

Die Frankfurter Wertpapierbörse hat das Börsenkürzel von Aegis ebenfalls aktualisiert, und es lautet nun JG6, wodurch eine einheitliche Marktidentität an allen wichtigen Börsenplätzen, an denen das Unternehmen gehandelt wird, geschaffen wird. Das aktualisierte Kürzel an der Börse Frankfurt verbessert die Sichtbarkeit des Unternehmens bei europäischen Anlegern und steht im Einklang mit der globalen Markenstrategie des Unternehmens für die Entwicklung von Energietechnologien für Verteidigungsanwendungen und quantensicheren Infrastrukturlösungen.

Das koordinierte Update der Kürzel am OTCQB und an der Börse Frankfurt soll die Zugänglichkeit für Anleger in den Vereinigten Staaten und in Deutschland, zwei Schlüsselmärkten für die Wachstumsstrategie des Unternehmens, deutlich verbessern. Durch die Vereinheitlichung seiner internationalen Handelskürzel will Aegis es amerikanischen und deutschen Anlegern erleichtern, die Entwicklung des Unternehmens zu verfolgen, an seinen Fortschritten teilzuhaben und von der steigenden Nachfrage nach modernen Energiesystemen im Verteidigungsbereich und nach quantensicherer Cybersicherheit zu profitieren.

Aegis ist ebenfalls stolzes Mitglied der Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI) sowie Mitglied von Cando, womit es seine Stellung in den kanadischen Ökosystemen für Verteidigung, kritische Infrastruktur und wirtschaftliche Entwicklung der indigenen Bevölkerung weiter stärkt. Mit diesen Mitgliedschaften bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für Zusammenarbeit, verantwortungsvolle Innovation und die Förderung missionskritischer Energie- und Cybersicherheitslösungen für Verteidigungs-, Gemeinschafts- und Industrieanwendungen.

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) entwickelt und integriert fortschrittliche Batteriespeichersysteme für Anwendungen im Bereich Verteidigung, kritische Infrastruktur, Industrie und KI-Rechenzentren. Durch strategische Partnerschaften mit indigenen Bevölkerungsgruppen und globalen Technologieführern liefert Aegis robuste, intelligente und sichere Energiesysteme, die für die nächste Generation unternehmenskritischer Operationen entwickelt wurden.

Kontaktdaten

Paul Dickson

info@aegiscriticalenergy.com

(604) 283-1262

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Aegis Critical Energy Defence Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

