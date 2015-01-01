Rund-um-die-Uhr-Betreuung, individuelle Services und Premium-Komfort

Die Hundepension Münster setzt Maßstäbe in modernster Hundebetreuung ohne Zwingerhaltung

Münster Wolbeck “ Mit einem einzigartigen Betreuungs- und Servicekonzept bietet die Hundepension Münster seit über zehn Jahren nach wie vor eine der umfassendsten und kundenfreundlichsten Hundebetreuungen der Region. Die Einrichtung überzeugt durch 24/7-Öffnungszeiten an 365 Tagen im Jahr, flexible Betreuungslösungen und ein außergewöhnlich breites Angebot an Zusatzleistungen, die weit über eine klassische Hundepension hinausgehen.

„Unser Anspruch ist es, jedem Hund eine sichere, liebevolle und rundum angenehme Zeit zu bieten – ganz gleich, ob für wenige Stunden oder für mehrere Wochen“, erklärt die Betreiberin der Einrichtung. „Dabei garantieren wir größtmögliche Flexibilität für die Halter und maximalen Komfort für die Hunde.“

Komfort ohne Kompromisse – und das ganzjährig

Die Hundepension ist rund um die Uhr geöffnet, sodass spontane Betreuungsbedarfe ebenso abgedeckt sind wie geplante Aufenthalte. Reservierungen können jederzeit kostenlos vorgenommen und ebenso zeitunabhängig kostenlos storniert werden, wodurch Hundehalter absolute Planungsfreiheit genießen – ganz ohne versteckte Gebühren.

Für ein Wohlfühlklima sorgen großzügige, klimatisierte Räume, die zu jeder Jahreszeit angenehme Bedingungen ermöglichen. Die Hunde werden ausschließlich mit hochwertigem Premiumfutter versorgt, das auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt wird. Auch die Gabe von Medikamenten oder die Fütterung mit eigenem Spezialfutter ist selbstverständlich kostenfrei.

Ein internes und externes Team für Spiel, Spaß und professionelle Betreuung

Damit jeder Hund nicht nur versorgt, sondern auch glücklich und ausgeglichen ist, setzt die Hundepension auf ein starkes Betreuungskonzept:

o Internes und externes Betreuungspersonal sorgt für Bewegung, Beschäftigung und liebevollen Kontakt.

o Abwechslungsreiche Aktivitäten, Spielzeiten, Spaziergänge und individuelle Zuwendung sind fest im Tagesablauf integriert.

o Auch Ausflüge außerhalb der Pension werden auf Wunsch organisiert – ideal für aktive Hunde oder besondere Bedürfnisse.

Vielfältige Zusatzservices – alles aus einer Hand

Um den Alltag der Hundehalter weiter zu erleichtern, bietet die Hundepension ein breites Spektrum an optional buchbaren Dienstleistungen:

o Hol- und Bringservice für stressfreie An- und Abreise

o Arzt- oder Friseurbesuche, die das Team zuverlässig übernimmt

o Professionelle Fellpflege sowie weitere individuelle Pflegeleistungen

o Persönliche Wunschpakete, die Halter ganz nach den Bedürfnissen ihres Hundes zusammenstellen können

Ein echter Mehrwert für Hund und Halter

Mit diesem umfassenden Angebot setzt die Hundepension Münster in Wolbeck einen neuen Standard in der Hundebetreuung: maximale Flexibilität, verbindliche Qualität, liebevolle Begleitung und ein Rundum-Sorglos-Paket für Vierbeiner. Hunde erleben eine Wohlfühloase voller Zuwendung, Sicherheit und abwechslungsreicher Erlebnisse – während Halter eine zuverlässige, transparente und kundenfreundliche Lösung erhalten, die sich perfekt in den Alltag integrieren lässt.

Kontakt:

Hundepension Münster

Gut Fronhof

48167 Münster

+49 2506 83210 0

