After Corona – Was am Ende des Spiels übrig bleiben wird

Wahrheit oder Lüge? Die Covid-Pandemie, Krieg, Klimawandel & Co – die Tatsachen werden jetzt öffentlich. Alle Menschen, besonders die Geschädigten, werden schockiert sein. Nichts ist wie es scheint.

CORONA war die dunkelste Zeit und die größte Prüfung der Menschheit. Gut gegen Böse. Wahrheit oder Lüge? Alles kommt jetzt ans Licht. Die Pandemie wurde installiert, um mit als Impfungen getarnte Biowaffen Menschen dazu zu verleiten, sich freiwillig genetisch verändern zu lassen. Mit allen hinterhältigen Tricks der Manipulation durch Politik, Medien, Pharma, Wissenschaft, Bildung & Co wurden so bereits unzählige Leben ausgelöscht. Das wahre Szenario ist aber noch bei weitem grausamer als jeder SCI-FI-Horror mit noch wesentlich verheerenderen Folgen als jeder schwere Nuklearkrieg. Die Zerstörung durch die gefälschte Pandemie, durch die tödlichen Impfstoffe, gefährliche C-Tests, Geoengineering, HAARP, Chemtrails, Vergiftung von Boden, Wasser, Luft und Lebensmitteln und zahlreichen absurden Toxic-Maßnahmen wurden Familien und Freundschaften zerrüttet, Menschen und Tiere getötet und unsere gesamte Natur und Umwelt zerstört. Das Ausmaß der Vernichtung durch eine geldgierige Elite und deren Handlanger ist absolut unvorstellbar gigantisch – und das alles nur, weil diese satanischen Mistviecher mit ihren perversen Plänen noch mehr Macht und Kontrolle über die Menschheit und die Welt erlangen wollten. Immer mehr Menschen sterben plötzlich, überraschend und unverhofft. Viele von ihnen jung und in der Blüte ihres Lebens. Bleibt die Frage: Wie geht dieses apokalyptische Spiel wohl zu Ende? Ganz einfach: Jeder Mensch bestimmt selbst seinen Ausgang aus dem Spiel.

„Am Ende des Spiels steht die Wahrheit – nichts als die nackte Wahrheit.“ – Queen Vanea

Kostenlose Hilfe für Impfgeschädigte und Kranke

In ihren Ratgebern hat die Bestseller-Autorin Vanessa Halen schon immer die Wahrheit in den Bereichen Medizin, Gesundheit, Beauty und Wellness erklärt. Jetzt ist es an der Zeit, den geschädigten Menschen in dieser Zeit zu helfen. In über 400 Artikeln, die inzwischen millionenfach weltweit veröffentlicht wurden, erfahren Interessierte alles darüber, wie man zum Beispiel ein durch die C-Impfung ruiniertes Immunsystem wieder aufbauen und stärken kann. In ihrem Bestseller DIE OXY WUNDER MEDIZIN erklärt sie die wahre Frequenz-Medizin nach Nikola Tesla, die auch bei den Nebenwirkungen durch die Impfung hilfreich angewendet werden kann. Um wirklich allen Impf-Geschädigten und interessierten Menschen zu helfen, kann jeder die Ratgeber der Autorin kostenlos probelesen. Zudem stehen alle Artikel auf ihrer Homepage im Bereich Presse kostenlos zur Verfügung.

https://www.bod.de/buchshop/die-oxy-wunder-medizin-vanessa-halen-9783735778093

https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?q=Vanessa+Halen

http://www.wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)

