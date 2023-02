Hilfe für Impfopfer – für sämtliche Impfschäden müssen die Verursacher zahlen

Aufstand der betrogenen Geimpften: vorsätzliche Impfschäden müssen von Pharma, Politik und dem illegalen System, Lügen-Medien, gierigen Impfärzten und allen korrupten Impfbetrügern bezahlt werden.

Die Krankenkassen schlagen Alarm: sie wollen für die von Big Pharma, Politik, Medien und Ärzten angerichteten Impfschäden nicht zahlen. Denn sämtliche Verträge, die von einem illegalen Regime mit Impfstoff-Herstellern und mit den Geimpften abgeschlossen wurden, sind rechtlich ungültig. Und genau darauf und auf das sogenannte Verursacher-Prinzip dürfen sich geschädigte Geimpfte berufen. Das illegale System der Firma BRD und ihre Vertreter bzw. Politiker, die Lügen-Medien mit ihrer Propaganda und die gierigen Impfärzte haben mit Absicht und einer perfiden Strategie die lebensgefährliche Impfung der Bevölkerung vorangetrieben – obwohl sie alle ausführlich von Wissenschaft und Medizinern auf die mitunter tödlichen Wirkungen der mRNA-Giftspritzen hingewiesen wurden. Nun ist der Schaden unüberschaubar und das sogenannte Solidarsystem soll diesen bezahlen. Jetzt ist es endlich an der Zeit, dass alle Geschädigten sich zusammenschließen und gemeinsam für ihre Rechte kämpfen. Wer sucht, der findet auch einen Weg aus dieser profitgierigen Hölle ./. Wahrheit

„Niemand ist alleine – wir alle sind EINS. Das ist der Schlüssel zur wahren Freiheit ohne Sorgen und Leid.“ – Queen Vanea

So funktioniert die Hilfe für Impfgeschädigte

Vanessa Halen, Autorin des Bestsellers DIE OXY WUNDER MEDIZIN, ist selbst Opfer von Ärztepfusch, Pharma- und Justizbetrug. Über ihre eigene Story hat sie den Ratgeber VORSICHT, ARZT veröffentlicht, um den Menschen die Augen zu öffnen und sie bei ihren Problemen mit dem korrupten System aus Pharma, Arztwesen und Justiz zu beraten. Auch bei schweren Schäden des Immunsystems z.B. durch die Impfung weiß die Autorin Rat und berichtet darüber in ihren zahlreichen Ratgebern. Impfopfer und Geschädigte sollten sich nun unbedingt vereinen, passende Rechtspfleger (z.B. Internet: Schwerpunkt Impfrecht) suchen und einander helfen – indem sie ohne jede falsche Scham mit ihrem Impfproblem an die Öffentlichkeit gehen. So hat die Autorin mit ihrem Ratgeber VORSICHT, ARZT den Menschen geholfen. Und so können auch alle Impfgeschädigten einander helfen: die Wahrheit aussprechen, öffentlich machen und ehrlich zusammen stehen. Das ist wahre Solidarität. Also: Keine Panik – ihr seid stark und schafft das. Nur Mut! Ihr seid eure eigene Hoffnung und Erfüllung – von Heilung und Leben! ALLES wird heilen!

# LIEBE IST DAS ENDE DES BÖSEN. ENDE ///

Hier kann man DIE OXY WUNDER MEDIZIN kostenlos probelesen und bestellen:

https://www.bod.de/buchshop/die-oxy-wunder-medizin-vanessa-halen-9783735778093

Der Parasiten-Beweis: Die Firma BRD und ihre Gewerbe sind illegal

https://www.openpr.de/news/1233190/Der-Parasiten-Beweis-Die-Firma-BRD-und-ihre-Gewerbe-sind-illegal.html

Weitere Informationen über die wahre Medizin und die wundervolle HF-Therapie, das YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

