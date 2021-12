Agiler Motor Doktor, Gert Horstmeyer wird 80 Jahre alt.

Gert Horstmeyer, der Erfinder und Unternehmer von MotorCheckUP und FluidCheckUP wir 80.

Der Erfinder und Unternehmer, von MotoCheckUP und FluidCheckUP Gert Horstmeyer ist immer noch fit und frisch und fühlt sich auch so.

Seine Lebensmedizin „Tägliches Arbeiten hält jung und fit“ wirkt bei Ihm.

Auf der Feier zu seinem 80′ Geburtstag hat man Ihm sein Alter nicht angesehen.

Beim Dorffest zum 777er-Jubiläum von Lichenroth war Gert Horstmeyer 77 Jahre und stand damals quasi Pate für die Jubiläumszahl. Doch nun ist es soweit: „So langsam muss ich wohl an die Rente denken“, meint er nachdenklich.

Aber jetzt schon, mit nur 80 Jahren? Das ist noch lange nicht auf dem Plan von Gert Horstmeyer, der am 17. September 1941 in Hameln an der Weser geboren wurde und immer noch täglich sechs bis acht Stunden arbeitet, wohlgemerkt an sieben Tagen in der Woche: „Denn wenn man selbstständig ist, arbeitet man selbst und ständig“, meint er dazu.

In Hameln erwarb Doktor Gert die mittlere Reife. Nach der Schule schloss er eine Lehre der Vermessungstechnik im örtlichen Katasteramt nach nur zwei Jahren vorzeitig ab. Er wechselte dann nach Frankfurt, wo er den Ingenieursgrad erhielt. In einem Ingenieurbüro plante er Straßen, baute Autobahnen und Flugplätze. Seine Neugier auf „noch mehr Neues“ führte ihn zum zweiten Studium an die Akademie für Marketing und Kommunikation in Frankfurt, welches er nach sechs Trimestern erfolgreich abschloss.

Wenn man Ihn fragt wann er den nun endlich in Rente gehen möchte, Antwortet er nur:

„Mit 80 Jahre? Da habe ich noch ein bisschen Zeit, außerdem habe ich da noch ein paar Projekte die Ich verwirklichen möchte!“

Aktuell wird „iDiA die intelligente Online Diagnose“ mit einer erweiterten Hardwarelösung und einer neuen KI entwickelt.

Sie wird ergänzend und vereinfacht die bisherige visuelle Auswertungsmethode mit der KI sehr stark verbessern.

Die Testergebnisse werden sofort online ausgewertet.

Gert Horstmeyer, der Erfinder von MOTORcheckUP und iDiA, entwickelte die Soft- und Hardware, unterstützt durch umfangreiche Laborversuche.

Für diese einzigartige Erfindung wurden in vielen Ländern der Welt Patente erteilt.

Für das Jahr 2022 ist sehr viel geplant. Unter dem Slogan „MotorCheckUP A NEW VISION 2022“,

werden weitere Produkte auf dem Markt platziert und vertrieben.

Aktuell gibt es noch Gespräche zu einem Börsengang.

Alles gute und auf zur 90ziger Marke!

