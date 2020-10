agiplan erweitert Leistungsspektrum um Finanzierungslösungen der DLL

Einfache Budgetierung neuer Logistiklösungen durch individuelle Investitionsmodelle

Effektive Planung und Umsetzung von Automatisierungsprojekten in der Logistik

Die agiplan GmbH erweitert ab sofort ihre Kompetenzen in der Logistikplanung um maßgeschneiderte Investitionslösungen von DLL. Durch die Partnerschaft der Unternehmen profitieren Kunden von einer ganzheitlichen Logistikplanung, die neben der Einführung und Optimierung von Technologien, Prozessen und Strukturen nun auch umfangreiches Investitions-Know-how von DLL einbezieht.

Um Effizienzvorteile durch Automatisierung erzielen zu können, prüfen viele Unternehmen den verstärkten Einsatz von Robotics und autonomen Transportsystemen in der Logistik. Mit passgenauen Investitionslösungen sowie der Kompetenz in Logistikplanung und Technologien ermöglichen DLL und agiplan einen schnellen Einstieg in die Automatisierung. „In der Logistikberatung vertrauen wir auf intelligente und professionelle Lösungen mit umfassendem Mehrwert für unsere Kunden. Gemeinsam mit der DLL bieten wir Unternehmen aus der Industrie ein Paket aus Consulting und Finanzierung, das Raum schafft, um die Logistikprozesse und Lieferketten nachhaltig zu optimieren“, erklärt Dr. Christian Jacobi, Geschäftsführender Gesellschafter der agiplan GmbH.

Perfekte Kombination aus Logistikkonzept und Finanzierungslösung

Die optimale und individuelle Investitionslösung von der Bestellung bis zur Inbetriebnahme erweitert das Spektrum der Planungs- und Optimierungsmöglichkeiten, die agiplan im Rahmen der Beratung identifiziert. Indem DLL die Kostenbelastung an die zu erwartenden Einsparungen beziehungsweise den Unternehmens-Cashflow anpasst, erhalten Unternehmen sichere Kalkulationsgrundlagen und einen spürbar größeren Handlungsspielraum. Das weite Spektrum der Beratungsleistungen und Finanzierungsangebote berücksichtigt die Bedürfnisse von mittelständischen Handwerksbetrieben ebenso wie die Anforderungen globaler Industrieunternehmen. Es umfasst auch die Planung und Finanzierung kompletter Logistikzentren.

„Es gibt keine standardisierte One-size-fits-all-Lösung für alle Kunden in allen Segmenten. Wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, ein Lager oder eine Produktionslinie zu automatisieren und die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter zu gestalten“, sagt Marco Wagner, Vice President Fleet Solutions bei DLL. „Durch den Einsatz unserer individuellen Investitionslösungen können wir maßgeschneiderte Zahlungspläne erstellen, die zu den zusätzlichen Erträgen oder Einsparungen passen oder mit dem Umsatz des Kunden wachsen.“ agiplan begleitet Projekte, bis alle Anwendungen voll funktionsfähig sind, und mit den flexiblen Modellen von DLL zahlen Kunden auch erst dann individuell angepasste Raten. Da sie keine Vorab-Investitionen tätigen müssen, können sie von Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen sofort profitieren, ohne Ihren Cash-Flow zusätzlich zu belasten.

