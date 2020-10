Ausgesperrt: Fallen Sie nicht auf fiese Schlüsselnotdienst Abzocke rein

Jetzt heißt es, bloß einen kühlen Kopf zu bewahren, – denn wer einen Schlüsseldienst oder Schlüsselnotdienst zu Hilfe ruft, muss oft tief in die Tasche greifen.

Wenn man an den falschen Schlüsselnotdienst gerät, denn ist die Tür erst mal wieder offen, gibt es mitunter richtig Ärger mit den Schlüsseldienst oder Schlüsselnotdienst daher immer vorher gleich nach einen Festpreis fragen.

Manche dubiose Schlüsselnotdienst Firmen verlangen unmögliche Preise, weit über den üblichen Konditionen, teilweise fordern sie mehrere hundert Euro ein. Andere brechen die Tür einfach gewaltsam auf oder zerstören den Schließzylinder bzw. Türbeschlag obwohl die Tür nur ins Schloss gefallen ist. Nur damit dann die Rechnung teurer wird, dabei setzen sie den Verbraucher so unter Druck und versuchen dabei ihren Rechnungsbetrag sofort in bar zu kassieren und das dann auch noch meist ohne Rechnung.

Türe zu und Ausgesperrt: Aber wieviel Geld darf ein Schlüsselnotdienst kosten / berechnen, ohne dass es sich hierbei um Abzocke handelt?

Ortsübliche Türöffnungen in Großstädten kosten zwischen ca. 49,00 und 84,00 Euro incl. der MwSt. und Anfahrt. Seriöse Schlüsseldienste verlangten nicht mehr als ca. 84,00 EUR, wenn die Tür nur ins Schloss gefallen ist, allerdings könne ein Handwerker/ Schlüsselnotdienst am späten Abend oder an Sonn- und Feiertagen bis zu 100 Prozent mehr verlangen. Ein solcher Aufschlag ist rechtlich nicht zu beanstanden – höher darf er aber nicht sein. Aber sind diese scheinbar hohen Preise zu rechtfertigen oder wird der Endverbraucher hier abgezockt? Oft versteht der Endverbraucher nicht, dass es sich beim Schlüsseldienst um ein professionelles Dienstleistungsunternehmen handelt, welches auch dementsprechend bezahlt werden muss. Natürlich ist es teurer einen Schlüsselnotdienst kommen zu lassen als den normalen Schlüsseldienst. Da sind zum einen die Lohnzuschläge, welche in der Branche meist wie folgt bezahlt werden:

– 50% Spätdienstzuschlag von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr

– 100% Nachtdienstzuschlag von 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr

– 50 -100% Wochenendzuschlag

– 100-150% Feiertagszuschlag

Professionelle Sicherheits-Unternehmen verstecken Ihre Preise in der Regel nicht, sondern stellen diese öffentlich zur Verfügung, bzw. es können Festpreise am Telefon genannt und vereinbart werden.

Schlüsselnotdienste müssen nicht teuer sein… ALLES Klar Schlüsseldienst & Schlüsselnotdienst Hamburg: Sie suchen einen Schlüsseldienst in der Nähe, dann sind Sie bei uns genau richtig – Seriöser Schlüsseldienst Schlüsselnotdienst Hamburg / Ortsansässig. Unsere Monteure sind in allen Regionen von Hamburg tätig und somit immer ganz in Ihrer Nähe, so können Sie völlig überhöhte Anfahrtskosten ausschließen. Regelmäßige Schulungen sorgen dafür, dass unsere Fachleute immer auf dem aktuellen Stand der Technik sind und Sie rund um alle Belange der Schließ- und Sicherheitstechnik optimal beraten können.

Bei ALLES Klar Schlüsseldienst & Schlüsselnotdienst Hamburg brauchen Sie keine Angst haben, abgezockt zu werden. Hier erhalten Sie eine Festpreisgarantie. Übrigens lassen sich die meisten zugefallenen Türen mit wenigen Handgriffen wieder öffnen. Wir machen seriöse und transparente Preise – versprochen! Unsere Preiskalkulation ist einfach, transparent und fair, denn Kundenzufriedenheit und Ihre langfristige Treue stehen für uns an erster Stelle.

Keine versteckten Kosten! Sie werden zuerst über alle anfallenden Kosten von uns informiert. Nur wenn Sie mit dem Preis einverstanden sind, wird die Türöffnung durchgeführt. Günstiger Schlüsseldienst Hamburg / Seriöser Schlüsseldienst & Schlüsselnotdienst für Hamburg.

Damit überzeugen wir:

– Keine extra An- und Abfahrtskosten… Unerwartete, teure Kosten für die An- und Abfahrt gibt es bei uns nicht.

-Innerhalb von 20 – 30 Min. vor Ort… Unsere Monteure sind meist unmittelbar in Ihrer Region aktiv und somit jederzeit schnell bei Ihnen.

-Transparente Preise… Bei uns existieren keine versteckten Kosten und Sie können in keine Preisfalle tappen, erst nach umfassender Kostenaufklärung wird mit der Arbeit begonnen.

– Vollständige Kostenkontrolle… erst nach umfassender Kostenaufklärung wird mit der Arbeit begonnen.

Garantiert seriöse Preise! Die Türöffnung wird nur durchgeführt, wenn Sie mit dem Preis einverstanden sind. Verlassen Sie sich auf transparente Preise. Sie werden über alle anfallenden Kosten informiert.

Bei uns kostet eine Türöffnung – werktags zwischen 8:00 und 18:00 Uhr 49,00 EUR – Billiger geht es nicht… Da ist die Anfahrtspauschale schon dabei, selbstverständlich ist das Ganze auch inklusive 19% Mehrwertsteuer. Wenn die Türe nicht versperrt. sondern nur zugefallen ist, können wir 98% aller Türen zerstörungsfrei öffnen und dann kommen auch keine weiteren Kosten auf den Kunden zu.

Trotzdem haben wir auch zwischendurch Anfragen, bei denen wir unseren Preis nennen und der Kunde dann sagt: Der Schlüsseldienst XY wäre aber billiger. Es ist schon ein paar Mal passiert, dass genau diese Kunden dann im Nachhinein bei uns angerufen haben und berichtet haben, dass Sie einen horrenden Preis bezahlen mussten, weil die 29 Euro, die der Schlüsseldienst am Telefon genannt hatte, nur die Notdienst Einsatzpauschale waren und dann noch An- Abfahrt, KFZ-Pauschale, Maschineneinrichtung, Notdienstzuschlag, Arbeitszeit, Mehrwertsteuer usw. dazugekommen sind und darüber hinaus auch noch ein neuer Zylinder eingebaut werden musste, weil der Monteur die Türe nicht zerstörungsfrei öffnen konnte. Ob man denn dagegen nichts machen könne? Das wäre doch Wucher!

Ja klar ist das Wucher. Aber da sind die Kunden doch selbst schuld! Das braucht sich doch niemand bieten lassen.

Lassen Sie sich als Verbraucher nicht Abzocken: In einem solchen Fall ist es ratsam, die Polizei zu rufen und wenn nötig Anzeige zu erstatten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALLES Klar Schlüsseldienst & Schlüsselnotdienst Hamburg

Herr Detlef Wilhelm

Worschweg 52

22761 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 386 888 55

web ..: https://www.allesklar-sicherheitstechnik.de/

email : detlef.wilhelm@hanse.net

ALLES Klar Sicherheitstechnik öffnet, repariert und wechselt auch Schlösser aus. Durch jahrelange Erfahrungen können Sie das Beste von ALLES Klar Sicherheitstechnik erwarten und werden es auch bekommen. Als professioneller Türöffner in Hamburg, bleiben uns keine Türen verschlossen. Ob nun die Tür nur ins Schloss gefallen ist, Schlüssel Probleme oder defekte Türen? Der AKS Tür Reparaturservice Hamburg hilft in einfachen und auch komplizierten Fällen weiter.

Pressekontakt:

ALLES Klar Schlüsseldienst & Schlüsselnotdienst Hamburg

Herr Detlef Wilhelm

Worschweg 52

22761 Hamburg

fon ..: 040 386 888 55

web ..: https://www.allesklar-sicherheitstechnik.de/

email : detlef.wilhelm@hanse.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

agiplan erweitert Leistungsspektrum um Finanzierungslösungen der DLL Das passende Glas für jeden Wein – wichtig, oder Wichtigtuerei?