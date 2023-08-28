AIMP-Studie zeigt wachsendes Marktvolumen im Bereich Interim-Management

OneTitel positioniert sich als Anbieter für Marketing-, Technologie- und Medienlösungen im Interim- und Projektgeschäft

Der Interim-Management-Markt in der D-A-CH-Region bleibt auf Wachstumskurs. Die aktuelle AIMP-Marktstudie 2024/25 weist ein Gesamtvolumen von 3,09 Milliarden Euro aus, wovon 2,4 Milliarden Euro auf Deutschland entfallen. Parallel dazu steigt die Nachfrage nach spezialisierten Expertinnen und Experten, die Unternehmen in Phasen der Transformation, digitalen Weiterentwicklung und Vermarktung unterstützen.

Vor diesem Hintergrund präsentiert OneTitel ein erweitertes Leistungsportfolio, das gezielt auf die neuen Anforderungen des Marktes ausgerichtet ist. Das Unternehmen verbindet Marketing, Vermarktung, Digitalisierung, Technologiekompetenz und Medien-Coaching zu modernen Lösungen.

Die Studie zeigt deutlich, dass Unternehmen vermehrt auf spezialisierte Dienstleister und flexible Expertise setzen. Während klassische Interim-Mandate bestehen bleiben, rückt insbesondere der Bedarf an digitaler Vermarktung, Storytelling, Kommunikationsstärke und technologischer Umsetzungsfähigkeit in den Vordergrund. Genau in diesem Umfeld bietet OneTitel praxisnahe Unterstützung, die von Marketingstrategien über mediale Präsenz bis zu technologischen Lösungen reicht.

OneTitel, vertreten durch Oliver Markus Müller, adressiert damit eine wachsende Lücke im Markt: Der Druck auf Unternehmen, sich klar zu positionieren, digital sichtbarer zu werden und Veränderungen schneller umzusetzen, nimmt weiter zu. Interim Manager und Freelancer stehen vor der Herausforderung, ihre Leistungsfähigkeit und Spezialisierung besser zu kommunizieren, während Unternehmen nach externen Partnern suchen, die sowohl strategisch als auch operativ unterstützen können.

Mit einem ganzheitlichen Ansatz bietet OneTitel Leistungen wie Marketing- und Vermarktungskonzepte, Technologie- und KI-basierte Lösungen, Medien- und Kommunikations-Coaching sowie Trendvorträge zu Digitalisierung, Marktveränderungen und Vermarktungsstrategien. OneTitel verbindet dabei moderne Arbeitsmethoden mit aktuellem Branchenwissen aus Medien, Technologie, Adtech und digitaler Transformation. Das Leistungsportfolio richtet sich an Unternehmen, die externe Spezialisten im Rahmen von Projekten oder Interim-Einsätzen einsetzen möchten, insbesondere bei Überbrückung von Vakanzen oder Vertretung. Durch die Kombination aus digitalem Know-how, zeitgemäßen Tools und moderner Beratung hilft OneTitel dabei, Projekte effizienter umzusetzen und die Außenwirkung zu verbessern. Im Bereich Beratung für Adtech und Advertising-Technologie orientiert sich OneTitel stark an der Zukunftsagenda des BVDW (Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.), insbesondere mit Blick auf Daten und Data-Driven-Advertising.

Mit Blick auf das wachsende Marktvolumen der D-A-CH-Region und die zunehmende Bedeutung spezialisierter Kompetenz setzt OneTitel einen klaren Schwerpunkt auf digitale Transformation, Vermarktungsstrategien und mediale Wirkung. Damit positioniert sich das Unternehmen als moderner Partner für Unternehmen und Projektanbieter, die Zukunftsthemen aktiv gestalten wollen.

Über OneTitel

OneTitel bietet Marketing-, Vermarktungs- und Technologie-Lösungen sowie Medien-Coaching und Trendvorträge für Unternehmen. Das Angebot umfasst strategische Beratung, digitale Vermarktung, KI-gestützte Tools, Kommunikations-Coaching und moderne Impulse für Transformation und Sichtbarkeit. Mit der Buchveröffentlichung „Die digitale Utopie“ (ISBN: 9783757541712) greift Oliver Markus Müller als Autor insbesondere das Thema KI/AI speziell auf.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OneTitel

Herr Oliver Müller

Am Bruchborn 6

54570 Kirchweiler

Deutschland

fon ..: 015209539457

web ..: http://www.onetitel.de

email : info@onetitel.de

