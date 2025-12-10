  • Ein offenes Ohr für dich: Wir schenken dir Zeit – Weihnachtsaktion 2025

    Wir schenken dir Zeit. Vom 14.12. bis 5.1. bieten Coaches kostenlose Gespräche an. Egal ob zum Sortieren, Dampf ablassen oder aus purer Neugier. Hol dir jetzt dein offenes Ohr.

    BildMarburg, 10. Dezember 2025

    Die Wochen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel sind oft intensiv. Mal ist es der Endspurt vor dem Fest, mal der Trubel mit der Familie oder einfach der Moment, in dem man sich fragt, was das nächste Jahr bringen soll. Genau jetzt tut es gut, mal in Ruhe mit jemandem zu reden. Mit jemandem, der neutral ist und wirklich zuhört.

    Deshalb gibt es vom 14. Dezember 2025 bis zum 5. Januar 2026 unsere Aktion „Ein offenes Ohr“. Viele Coaches von coachverzeichnis.com stellen in dieser Zeit Termine zur Verfügung. Kostenlos und ganz unkompliziert.

    Warum wir das machen
    Wir finden, dass Zuhören eines der wertvollsten Geschenke ist. Unsere Coaches möchten dir Zeit schenken. Dabei muss es gar nicht um tiefe Krisen gehen. Vielleicht wolltest du schon immer mal wissen, wie sich ein Gespräch mit einem Coach eigentlich anfühlt. Sieh es als Testlauf. Oder du möchtest das alte Jahr für dich sortieren und mit klarem Kopf ins neue starten. Vielleicht brauchst du auch einfach nur 45 Minuten Pause vom Alltag und ein freundliches Gegenüber.

    Für wen ist das was?
    Das Angebot ist für alle da.
    Für dich, wenn du einfach mal Dampf ablassen willst.
    Für dich, wenn du neugierig auf Coaching bist.
    Für dich, wenn du einen neutralen Blick von außen suchst.
    Für dich, wenn du dir gerade jemanden zum Reden wünschst.

    Unsere „Weihnachtswichtel“ sind für dich da. Sie hören zu, stellen gute Fragen oder plaudern einfach eine Runde mit dir. Du entscheidest, worum es geht.

    So bist du dabei
    Es funktioniert ganz einfach. Du gehst auf unsere Aktionsseite. Dort siehst du alle teilnehmenden Coaches. Such dir jemanden aus, der dir sympathisch ist, und buch direkt einen Termin für ein Telefonat oder einen Video-Call. Das Gespräch ist vertraulich, kostenlos und verpflichtet dich zu nichts.

    Ein kleiner Hinweis noch: Wir sind für gute Gespräche und menschliche Unterstützung da. Wir sind aber keine Ärzte oder Therapeuten. Bei akuten medizinischen Notfällen wende dich bitte an professionelle Notdienste.

    Hast du Lust auf ein gutes Gespräch?
    Dann schau vorbei und such dir deinen Termin aus. Wir freuen uns auf dich!

    Hier findest du alle Infos und Termine:
    https://coachverzeichnis.com/weihnachtsaktion-2025/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    coachverzeichnis.com
    Herr Eberhard Kuhl
    Kirchstr. 22
    35232 Dautphetal
    Deutschland

    fon ..: 01608576941
    web ..: https://coachverzeichnis.com
    email : hallo@coachverzeichnis.com

    coachverzeichnis.com ist ein kuratiertes Online-Verzeichnis für qualifizierte Coaches. Im Fokus stehen Transparenz, Qualität und Seriosität. Alle Profile werden manuell geprüft – ein bewusstes Gegenmodell zu anonymen Massenportalen. Ziel ist es, Ratsuchenden die Suche nach professioneller Begleitung zu erleichtern und Coaching als wirksames Instrument für persönliche und berufliche Entwicklung sichtbar zu machen.

    Pressekontakt:

    coachverzeichnis.com
    Herr Eberhard Kuhl
    Kirchstr. 22
    35232 Dautphetal

    fon ..: 01608576941
    email : e.kuhl@kuhlconsulting.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Yoga im Kloster – Zeit für Dich
      Raus aus dem Alltag, hinein in die Stille: Ab Mitte September öffnet Kloster Eberbach seinen einzigartigen Raum für eine zeitgemäße Praxis: Yoga im Kloster....

    2. Glücklich durch die Corona-Zeit – Eine Glücksanleitung für dich
      Christina Hilsheimer zeigt dir mit "Glücklich durch die Corona-Zeit" einen Weg aus der Krise auf....

    3. Wie das Licht dich ruft – Mediale Botschaften für eine neue Zeit
      In ihrem spirituellen Ratgeber "Wie das Licht dich ruft" gibt M. Gimori Tipps für den Umgang mit Krisen sowie zur persönlichen Weiterbildung. Ein eigenes Kapitel ist der Corona-Krise gewidmet....

    4. Redodo Prime Day 2025: Exklusive Mega-Rabatte nur für kurze Zeit
      Mit Redodo LiFePO4 Batterien genießen Camper noch mehr Freiheit. Langlebig, sicher und leistungsstark - die ideale Wahl für Reisen im Herbst und Winter....

    5. Offenes MRT in Kiel – in der Praxis für Orthopädie und Sportmedizin
      Diagnose ohne Strahlung - die Praxis für Orthopädie und Sportmedizin bietet ein offenes MRT mit vielen Vorteilen. Jetzt Termin vereinbaren!...

    6. Zeit für Lehrer: 10 einfache Zeitmanagement Werkzeuge für sofort mehr Zeit für Wichtiges in deinem Lehrerleben
      10 konkrete Zeitmanagement-Werkzeuge aus der Lehrerpraxis für die Lehrerpraxis mit einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die schnelle Umsetzung im Lehreralltag + Tipps für dauerhaft mehr Zeit...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.