Ein offenes Ohr für dich: Wir schenken dir Zeit – Weihnachtsaktion 2025

Wir schenken dir Zeit. Vom 14.12. bis 5.1. bieten Coaches kostenlose Gespräche an. Egal ob zum Sortieren, Dampf ablassen oder aus purer Neugier. Hol dir jetzt dein offenes Ohr.

Marburg, 10. Dezember 2025

Die Wochen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel sind oft intensiv. Mal ist es der Endspurt vor dem Fest, mal der Trubel mit der Familie oder einfach der Moment, in dem man sich fragt, was das nächste Jahr bringen soll. Genau jetzt tut es gut, mal in Ruhe mit jemandem zu reden. Mit jemandem, der neutral ist und wirklich zuhört.

Deshalb gibt es vom 14. Dezember 2025 bis zum 5. Januar 2026 unsere Aktion „Ein offenes Ohr“. Viele Coaches von coachverzeichnis.com stellen in dieser Zeit Termine zur Verfügung. Kostenlos und ganz unkompliziert.

Warum wir das machen

Wir finden, dass Zuhören eines der wertvollsten Geschenke ist. Unsere Coaches möchten dir Zeit schenken. Dabei muss es gar nicht um tiefe Krisen gehen. Vielleicht wolltest du schon immer mal wissen, wie sich ein Gespräch mit einem Coach eigentlich anfühlt. Sieh es als Testlauf. Oder du möchtest das alte Jahr für dich sortieren und mit klarem Kopf ins neue starten. Vielleicht brauchst du auch einfach nur 45 Minuten Pause vom Alltag und ein freundliches Gegenüber.

Für wen ist das was?

Das Angebot ist für alle da.

Für dich, wenn du einfach mal Dampf ablassen willst.

Für dich, wenn du neugierig auf Coaching bist.

Für dich, wenn du einen neutralen Blick von außen suchst.

Für dich, wenn du dir gerade jemanden zum Reden wünschst.

Unsere „Weihnachtswichtel“ sind für dich da. Sie hören zu, stellen gute Fragen oder plaudern einfach eine Runde mit dir. Du entscheidest, worum es geht.

So bist du dabei

Es funktioniert ganz einfach. Du gehst auf unsere Aktionsseite. Dort siehst du alle teilnehmenden Coaches. Such dir jemanden aus, der dir sympathisch ist, und buch direkt einen Termin für ein Telefonat oder einen Video-Call. Das Gespräch ist vertraulich, kostenlos und verpflichtet dich zu nichts.

Ein kleiner Hinweis noch: Wir sind für gute Gespräche und menschliche Unterstützung da. Wir sind aber keine Ärzte oder Therapeuten. Bei akuten medizinischen Notfällen wende dich bitte an professionelle Notdienste.

Hast du Lust auf ein gutes Gespräch?

Dann schau vorbei und such dir deinen Termin aus. Wir freuen uns auf dich!

Hier findest du alle Infos und Termine:

https://coachverzeichnis.com/weihnachtsaktion-2025/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

coachverzeichnis.com

Herr Eberhard Kuhl

Kirchstr. 22

35232 Dautphetal

Deutschland

fon ..: 01608576941

web ..: https://coachverzeichnis.com

email : hallo@coachverzeichnis.com

coachverzeichnis.com ist ein kuratiertes Online-Verzeichnis für qualifizierte Coaches. Im Fokus stehen Transparenz, Qualität und Seriosität. Alle Profile werden manuell geprüft – ein bewusstes Gegenmodell zu anonymen Massenportalen. Ziel ist es, Ratsuchenden die Suche nach professioneller Begleitung zu erleichtern und Coaching als wirksames Instrument für persönliche und berufliche Entwicklung sichtbar zu machen.

Pressekontakt:

coachverzeichnis.com

Herr Eberhard Kuhl

Kirchstr. 22

35232 Dautphetal

fon ..: 01608576941

email : e.kuhl@kuhlconsulting.de

