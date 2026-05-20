Airline Benchmark 2026: Digitale Zukunftsfähigkeit von Airlines – wer führt das Ranking an?

Die digitale Qualität von Airlines beeinflusst, wie sichtbar, vertrauenswürdig und zukunftsfähig eine Fluggesellschaft wahrgenommen wird. Der neue Airline Benchmark 2026 zeigt die Unterschiede.

Für die Studie wurden 30 europäische Fluggesellschaften anhand von 126 Kriterien untersucht. Im Fokus standen die Bereiche Einblick ins Unternehmen, Visibility & AI Readiness sowie Service & Usability. Die Erhebung fand im dritten und vierten Quartal 2025 statt. Der Airline Benchmark 2026 ist ein gemeinschaftliches Projekt von team neusta und NetFederation.

Klare Spitze, große Unterschiede

An der Spitze des Rankings steht Lufthansa mit 846 von 1.000 Punkten, gefolgt von TUI fly und Norwegian. Während sich einige Airlines digital sehr konsequent aufstellen, zeigt die Studie in der Breite deutliche Schwächen – vor allem dort, wo digitale Präsenz mehr sein muss als funktionierende Buchungslogik. Der Benchmark versteht sich deshalb nicht nur als Ranking, sondern als Standortbestimmung für eine Branche im Wandel. Bewertet wurde nicht allein, ob Inhalte und Funktionen vorhanden sind, sondern auch, wie konsistent, nachvollziehbar und nutzerorientiert digitale Angebote umgesetzt werden.

KI wird zum neuen Sichtbarkeitsfaktor

Ein zentrales Ergebnis der Studie: Viele Airlines haben die Relevanz von KI für Suche, Beratung und Buchung erkannt, nutzen das Potenzial aber bislang nur sehr begrenzt. Zwar erlauben 29 von 30 untersuchten Airlines KI-Crawlern den Zugriff auf ihre Websites, doch nur wenige setzen KI aktiv für das eigene Kundenerlebnis ein. „Viele Airlines öffnen ihre Türen für KI-Crawler – das ist die Pflicht. Aber die Kür, nämlich KI aktiv für das Kundenerlebnis zu nutzen, beherrscht fast niemand“, sagt Dirk Kabus, Geschäftsführer bei team neusta.

Vertrauen entsteht nicht von allein

Neben KI zeigt der Benchmark auch in anderen Feldern deutlichen Handlungsdruck. Zwar nennen rund 90 % der untersuchten Airlines konkrete Klimaziele, doch nur 37 % stellen die Klimabilanz ihrer Flotte transparent dar. Gleichzeitig erfüllen 60 % der untersuchten Websites die technischen Standards der Barrierefreiheit nicht. „Wer Glaubwürdigkeit will, muss auch digital nachhaltig handeln“, sagt Thorsten Greiten, Geschäftsführer von NetFederation. „Genau darin liegt eine der zentralen Aussagen des Benchmarks: Digitale Qualität entsteht nicht isoliert in einzelnen Funktionen, sondern im Zusammenspiel von Transparenz, technischer Sorgfalt und strategischer Klarheit.“

Mehr als ein Ranking

Der Airline Benchmark 2026 zeigt damit nicht nur, wer digital vorne liegt. Er macht auch sichtbar, welche Themen in der Branche über die Zukunftsfähigkeit entscheiden – von Sichtbarkeit in KI-Systemen bis zur barrierefreien und vertrauenswürdigen digitalen Präsenz.

Die vollständige Studie mit Rankings, Trends und Empfehlungen steht zum kostenlosen Download bereit: Einfach Mailadresse auf www.airline-benchmark.de eingeben – direkter Zugriff!

Über team neusta:

An neun Standorten in Deutschland und der Schweiz beschäftigt team neusta rund 1.000 Expert:innen und unterstützt Kund:innen unter anderem in den Branchen Handel, Logistik, öffentlicher Sektor, Tourismus, Verteidigung, Versicherung und Finanzen. Die Gruppe wurde 1993 gegründet, hat ihren Hauptsitz in Bremen und ist auf digitale Beratung, Entwicklung und Betrieb spezialisiert – von komplexen Software-, Mobile- und E-Commerce-Lösungen über Konzeption, Künstliche Intelligenz, Design, Usability bis hin zu Kommunikation. Seit September 2024 ist NetFederation Teil der team neusta Gruppe und bringt als Beratung für digitale Kommunikation mehr als 20 Jahre Benchmarking-Expertise in die gemeinsame Arbeit ein. Weitere Informationen unter: www.team-neusta.de

Pressekontakt: Wiebke Jakob | Unternehmenskommunikation team neusta | Telefon: +49 421 20 696 215 | E-Mail: presse@neusta.de

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Frau Wiebke Jakob

Konsul-Smidt-Str. 24

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