HR Benchmark 2026: Neue NetFed-Studie zur digitalen Arbeitgeberkommunikation

Die Karriereseiten der 50 größten deutschen Konzerne präsentieren sich 2026 professionell. Themen wie Diversity, Weiterbildung und Work-Life-Balance sind oft Teil digitaler Arbeitgeberkommunikation.

Doch genau darin liegt eine wachsende Herausforderung: Wenn nahezu alle Unternehmen ähnliche Botschaften senden, zählen nicht Formulierungen – sondern belastbare Nachweise. Das zeigt der HR Benchmark 2026 der Kölner Beratungsagentur NetFederation (NetFed), die seit 2024 zur team neusta Gruppe gehört.

Viele Karriere-Websites treten kommunikativ stark auf, untermauern ihre Aussagen aber kaum mit konkreten Kennzahlen. Diversity ist zwar auf allen 50 Karriereseiten präsent – den Frauenanteil weisen jedoch nur 32 % aus, Kennzahlen zu Frauen in Führungspositionen sogar nur noch 30 % (Vorjahr: 52 %). Angaben zur Inklusionsquote finden sich bei lediglich 10 %, Quellenangaben bei gerade einmal 8 %. Für NetFed-Geschäftsführer Christian Berens liegt das Problem auf der Hand: Wenn alle Konzerne dieselben Themen bespielen – Diversity, Purpose, Weiterbildung, Work-Life-Balance -, fehlt die entscheidende Frage: Woran erkennt ein Talent den Unterschied?

Auch bei der Candidate Experience zeigen sich Rückschritte: One-Click-Bewerbungen brachen von 36 auf 16 % ein, Chatbots sind rückläufig (22 auf 18 %), direkte Ansprechpartner finden sich nur auf 28 % der Seiten. Gehaltsangaben steigen auf 30 % – bleiben aber trotz bevorstehender EU-Entgelttransparenzrichtlinie die Ausnahme.

KI-Systeme werden Karriereinhalte neu bewerten

Ein zentraler Befund des HR Benchmark 2026: Karriereinhalte werden zunehmend nicht nur von Menschen gelesen, sondern auch von KI-Systemen aggregiert, eingeordnet und für Bewerbende aufbereitet. Technisch sind viele Unternehmen bereits vorbereitet – 78 Prozent führen aktuelle Stellenanzeigen, 70 Prozent nutzen strukturierte Daten. Inhaltlich fehlt jedoch genau das, was KI-Systeme bevorzugen: Nachvollziehbarkeit, Quellenführung und belastbare Informationen.

Fünf Konsequenzen für HR-Verantwortliche

* Substanz vor Selbstdarstellung: Botschaften systematisch mit Kennzahlen und Quellen unterlegen

* Candidate Experience vereinfachen: Niedrigschwellige Bewerbungswege ausbauen statt abbauen

* Dialog ermöglichen: Ansprechpartner und Kontaktpunkte auf der Karriereseite stärken

* Gehaltstransparenz vorantreiben: Frühzeitig handeln, bevor es regulatorische Pflicht wird

* KI-Readiness ganzheitlich denken: Inhalte so aufbereiten, dass sie nicht nur Menschen überzeugen, sondern auch im KI-geprägten Informationsumfeld bestehen

Handlungsbedarf bei KI-Readiness und Nutzererfahrung

team neusta unterstreicht die Ergebnisse der Studie und sieht insbesondere bei Interaktivität, Gehaltstransparenz und dem Einsatz moderner Technologien deutlichen Nachholbedarf. Die Gruppe begleitet Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer HR-Kommunikation – von der Konzeption barrierefreier Karriereportale über die Integration von Content-Management-Systemen bis hin zum Einsatz von KI in HR-Prozessen. Fabian Gutsche, CDO der team neusta: „Die Anforderungen an Arbeitgeberkommunikation steigen kontinuierlich – sowohl auf inhaltlicher als auch auf technischer Ebene. Unternehmen, die jetzt in Substanz und Nutzererfahrung investieren, sichern sich einen nachhaltigen Vorteil im Wettbewerb um Fachkräfte.“

Über den HR Benchmark:

Der HR Benchmark ist der jährliche Realitätscheck für die Karriere-Websites deutscher Spitzenunternehmen. Die Studie untersucht die Top-50-Konzerne auf inhaltliche Konsistenz, Dialogfähigkeit und Bewerbungsfreundlichkeit. Sie zeigt auf, wo inhaltliche Ansprüche und technische Umsetzung auseinanderklaffen, und liefert HR-Verantwortlichen datengestützte Orientierung für die Optimierung ihrer digitalen Arbeitgeberkommunikation. Die vollständigen Ergebnisse sind abrufbar unter: www.hr-benchmark.de

Über team neusta:

An neun Standorten in Deutschland und der Schweiz beschäftigt team neusta rund 1.000 Expert:innen und unterstützt Kund:innen unter anderem in den Branchen Handel, Logistik, öffentlicher Sektor, Tourismus, Verteidigung, Versicherung und Finanzen. Die Gruppe wurde 1993 gegründet, hat ihren Hauptsitz in Bremen und ist auf digitale Beratung, Entwicklung und Betrieb spezialisiert – von komplexen Software-, Mobile- und E-Commerce-Lösungen über Konzeption, Künstliche Intelligenz, Design, Usability bis hin zu Kommunikation. Seit September 2024 ist NetFederation Teil der team neusta Gruppe und bringt als Beratung für digitale Kommunikation mehr als 20 Jahre Benchmarking-Expertise in die gemeinsame Arbeit ein.

Weitere Informationen unter: www.team-neusta.de

Pressekontakt: Wiebke Jakob | Unternehmenskommunikation team neusta | Telefon: +49 421 20 696 215 | E-Mail: presse@neusta.de

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Frau Wiebke Jakob

Konsul-Smidt-Str. 24

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Deutschland

fon ..: 0421 20696-512

web ..: https://www.team-neusta.de

email : kommunikation@neusta.de

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