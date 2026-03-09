  • Kompetenz für den digitalen Fuhrpark: Carano präsentiert sich mit Carwise und Autodisk auf der Flotte 2026

    Carano, der Software-Spezialist für digitales Fuhrparkmanagement präsentiert sich erstmals als Teil der CarWise Group auf der Flotte! Der Branchentreff.

    BildBerlin, 09.03.2026 – Am 25. und 26. März 2026 setzt Carano auf der Flotte! Der Branchentreff ein klares Signal für integrierte Mobilitätslösungen: Der Software-Spezialist für digitales Fuhrparkmanagement präsentiert sich erstmals als Teil der CarWise Group und zeigt zusammen mit den Schwesterunternehmen Carwise und Autodisk, wie vernetzte Systeme Effizienz und Transparenz im Fuhrparkmanagement deutlich steigern.

    Mit der Integration in die Unternehmensgruppe wird ein deutliches Zeichen für den Ausbau ganzheitlicher, digitaler Mobilitätslösungen aus einer Hand gesetzt, was sich im gemeinsamen Messeauftritt auf der Flotte! 2026 widerspiegelt. Während Carano seit Jahren für leistungsstarke und praxiserprobte Fuhrparksoftware steht, ergänzen Carwise und Autodisk das Portfolio um spezialisierte ERP-Lösungen für die Automobil-Leasing- und Mietbranche.

    _“Die Anforderungen an Fuhrparkverantwortliche verändern sich rasant – von Elektrifizierung bis Compliance. Auf der Flotte! 2026 präsentieren wir Lösungen, die nicht nur Prozesse digitalisieren, sondern strategische Steuerung ermöglichen. Unser Auftritt als Teil der Carwise Group unterstreicht, dass modernes Fuhrparkmanagement nur noch vernetzt gedacht werden kann.“_ Hans-Joachim Guth, Geschäftsführer Carano Software Solutions

    Fachbesucher der Messe erhalten am gemeinsamen Stand 6/E04 exklusive Einblicke in aktuelle Produkte, Integrationsmöglichkeiten und Best-Practice-Szenarien aus unterschiedlichen Unternehmensgrößen und Branchen. Individuelle Beratungsgespräche können im Vorfeld vereinbart werden.

    Die Flotte! Der Branchentreff gilt als einer der zentralen Treffpunkte der Fuhrpark- und Mobilitätsbranche in Deutschland. Die Veranstaltung bietet Fach- und Führungskräften eine Plattform für Austausch, Information und Networking. Carano nutzt die Gelegenheit, um aktuelle Entwicklungen im Fuhrparkmanagement zu präsentieren und mit Branchenexperten ins Gespräch zu kommen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Carano Software Solutions GmbH
    Frau Stefanie Peter
    Bornstraße 32
    12163 Berlin
    Deutschland

    fon ..: +49 30 399944-0
    fax ..: +49 30 399944-99
    web ..: https://www.carano.de/
    email : presse@carano.de

    Über Carano
    Seit 1992 entwickelt die Carano Software Solutions GmbH Softwarelösungen für fahrzeugbezogene Mobilität und ist einer der marktführenden Anbieter professioneller Softwarelösungen im Fuhrparkbereich. Der Schwerpunkt liegt auf neuen Technologien für Fuhrparkmanagement, Beschaffung, Halterhaftung und Corporate Carsharing. Forschungsprojekte in den Bereichen der E-Mobilität und Telematik sind ein wichtiger Faktor, um aktuelle Trends in das Produktportfolio mit einfließen zu lassen. Insgesamt werden derzeit ca. 400.000 Fahrzeuge mit den Lösungen von Carano beschafft, verwaltet und verkauft. Mehr Informationen unter www.carano.de

    Pressekontakt:

    Carano Software Solutions GmbH
    Frau Stefanie Peter
    Bornstraße 32
    12163 Berlin

    fon ..: +49 30 399944-0
    email : presse@carano.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Digitale Fuhrparklösungen ganzheitlich gedacht: Fleethouse präsentiert sich mit Carwise und Autodisk
      Fleethouse, die von Carano Software Solutions entwickelte Fuhrparklösung, präsentiert sich am 25. und 26. März 2026 erstmals auf der Flotte! als Teil der Carwise Group einem breiten Fachpublikum....

    2. Carano stärkt digitale Fahrzeugverwaltung
      Fokus auf Themen wie Elektromobilität, Halterhaftung und die nahtlose Integration in bestehende Unternehmenssysteme....

    3. AREALCONTROL präsentiert die Zukunft des Fuhrpark- und Flotten-Managements auf der NUFAM 2023
      NUFAM 2023. Die AREALCONTROL GmbH stellt innovative Telematik-, IoT- und KI-Lösungen für Fuhrpark- und Flotten-Management aus und ist erneut für den Deutschen Telematik Preis 2024 nominiert....

    4. Campingboom 2026: Dürrwang-Mörlein setzt auf moderne Flotte und langjährige Expertise
      Campingboom in Deutschland: Über 1 Million Reisemobile. Dürrwang-Mörlein in Dortmund überzeugt mit moderner Flotte und 60 Jahren Erfahrung im Caravaning....

    5. Internationale Eisenwarenmesse 2026 in Köln – Novus Tools präsentiert neue Sortimente
      Erweiterung um zwei Produktsortimente...

    6. hey contact heroes präsentiert Innovationen für digitalen Kundendialog auf der DMEXCO 2025
      hey contact heroes zeigt auf der DMEXCO 2025, wie smarter Kundendialog über alle Kanäle hinweg Effizienz, Qualität und Kundenzufriedenheit sichtbar steigert....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.