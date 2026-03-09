Kompetenz für den digitalen Fuhrpark: Carano präsentiert sich mit Carwise und Autodisk auf der Flotte 2026

Carano, der Software-Spezialist für digitales Fuhrparkmanagement präsentiert sich erstmals als Teil der CarWise Group auf der Flotte! Der Branchentreff.

Berlin, 09.03.2026 – Am 25. und 26. März 2026 setzt Carano auf der Flotte! Der Branchentreff ein klares Signal für integrierte Mobilitätslösungen: Der Software-Spezialist für digitales Fuhrparkmanagement präsentiert sich erstmals als Teil der CarWise Group und zeigt zusammen mit den Schwesterunternehmen Carwise und Autodisk, wie vernetzte Systeme Effizienz und Transparenz im Fuhrparkmanagement deutlich steigern.

Mit der Integration in die Unternehmensgruppe wird ein deutliches Zeichen für den Ausbau ganzheitlicher, digitaler Mobilitätslösungen aus einer Hand gesetzt, was sich im gemeinsamen Messeauftritt auf der Flotte! 2026 widerspiegelt. Während Carano seit Jahren für leistungsstarke und praxiserprobte Fuhrparksoftware steht, ergänzen Carwise und Autodisk das Portfolio um spezialisierte ERP-Lösungen für die Automobil-Leasing- und Mietbranche.

_“Die Anforderungen an Fuhrparkverantwortliche verändern sich rasant – von Elektrifizierung bis Compliance. Auf der Flotte! 2026 präsentieren wir Lösungen, die nicht nur Prozesse digitalisieren, sondern strategische Steuerung ermöglichen. Unser Auftritt als Teil der Carwise Group unterstreicht, dass modernes Fuhrparkmanagement nur noch vernetzt gedacht werden kann.“_ Hans-Joachim Guth, Geschäftsführer Carano Software Solutions

Fachbesucher der Messe erhalten am gemeinsamen Stand 6/E04 exklusive Einblicke in aktuelle Produkte, Integrationsmöglichkeiten und Best-Practice-Szenarien aus unterschiedlichen Unternehmensgrößen und Branchen. Individuelle Beratungsgespräche können im Vorfeld vereinbart werden.

Die Flotte! Der Branchentreff gilt als einer der zentralen Treffpunkte der Fuhrpark- und Mobilitätsbranche in Deutschland. Die Veranstaltung bietet Fach- und Führungskräften eine Plattform für Austausch, Information und Networking. Carano nutzt die Gelegenheit, um aktuelle Entwicklungen im Fuhrparkmanagement zu präsentieren und mit Branchenexperten ins Gespräch zu kommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Carano Software Solutions GmbH

Frau Stefanie Peter

Bornstraße 32

12163 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 399944-0

fax ..: +49 30 399944-99

web ..: https://www.carano.de/

email : presse@carano.de

Über Carano

Seit 1992 entwickelt die Carano Software Solutions GmbH Softwarelösungen für fahrzeugbezogene Mobilität und ist einer der marktführenden Anbieter professioneller Softwarelösungen im Fuhrparkbereich. Der Schwerpunkt liegt auf neuen Technologien für Fuhrparkmanagement, Beschaffung, Halterhaftung und Corporate Carsharing. Forschungsprojekte in den Bereichen der E-Mobilität und Telematik sind ein wichtiger Faktor, um aktuelle Trends in das Produktportfolio mit einfließen zu lassen. Insgesamt werden derzeit ca. 400.000 Fahrzeuge mit den Lösungen von Carano beschafft, verwaltet und verkauft. Mehr Informationen unter www.carano.de



Pressekontakt:

Carano Software Solutions GmbH

Frau Stefanie Peter

Bornstraße 32

12163 Berlin

fon ..: +49 30 399944-0

email : presse@carano.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Digitale Fuhrparklösungen ganzheitlich gedacht: Fleethouse präsentiert sich mit Carwise und Autodisk Gebäudeservice in Wien-Niederösterreich