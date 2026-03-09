  • Digitale Fuhrparklösungen ganzheitlich gedacht: Fleethouse präsentiert sich mit Carwise und Autodisk

    Fleethouse, die von Carano Software Solutions entwickelte Fuhrparklösung, präsentiert sich am 25. und 26. März 2026 erstmals auf der Flotte! als Teil der Carwise Group einem breiten Fachpublikum.

    BildBerlin, 09.03.2026 – Fleethouse, die von Carano Software Solutions entwickelte digitale Fuhrparklösung, präsentiert sich am 25. und 26. März 2026 auf der Flotte! Der Branchentreff erstmals als Teil der Carwise Group einem breiten Fachpublikum. Gemeinsam mit den Schwesterunternehmen Carwise und Autodisk demonstriert Fleethouse, wie integrierte Softwarelösungen helfen, den Fuhrpark effizient zu managen.

    Der Messeauftritt steht ganz im Zeichen vernetzter Systeme, intelligenter Datenflüsse und durchgängiger digitaler Prozesse. Die Carwise Group hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen ganzheitliche Lösungen für die Steuerung und Optimierung ihrer Mobilitätsprozesse bereitzustellen – medienbruchfrei und praxisnah.

    Fleethouse steht für eine moderne, modular aufgebaute Softwarelösung für die Bereiche Fuhrparkmanagement, Halterhaftung und Carsharing. Die Software unterstützt Unternehmen dabei, Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Compliance zuverlässig sicherzustellen. Ergänzt wird das Portfolio von nun an durch die branchenspezifischen ERP-Kompetenzen von Carwise und Autodisk, die insbesondere Leasing- und Mobilitätsdienstleister adressieren.

    _“Die Flotte! ist für uns die ideale Bühne, um mit Entscheidern direkt ins Gespräch zu kommen und konkrete Herausforderungen aus dem Fuhrparkalltag zu diskutieren. Gemeinsam mit Carwise und Autodisk präsentieren wir unsere Lösungen im direkten Dialog und entwickeln zusammen mit Besuchern neue Perspektiven für effiziente Mobilitätsprozesse.“ _Hans-Joachim Guth, Geschäftsführer Fleethouse.

    Messebesucher finden alle Unternehmen der Carwise Group, einschließlich Fleethouse, am Stand 6/E04 und erhalten dort Einblicke in aktuelle Softwarelösungen, Integrationsszenarien und Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen. Persönliche Gesprächstermine können vorab individuell vereinbart werden.

    Die Flotte! Der Branchentreff zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen der deutschen Fuhrpark- und Mobilitätsbranche. Sie bietet Entscheidungsträgern eine zentrale Plattform für Wissenstransfer, Austausch und Networking. Fleethouse nutzt die Messe, um innovative Impulse für die digitale Transformation im Fuhrparkmanagement zu setzen und den Dialog mit Branchenexperten weiter auszubauen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Fleethouse – eine Marke der Carano Software Solutions GmbH
    Stefanie Peter
    Bornstraße 32
    12163 Berlin
    Deutschland

    fon ..: +49 30 288537-99
    fax ..: +49 30 399944-99
    web ..: https://fleethouse.com/
    email : presse@carano.de

    Über Fleethouse
    Fleethouse ist die Komplettlösung für das digitale Fuhrparkmanagement. Die modular aufgebaute Cloudlösung bietet alle Funktionen, um die gesamte Organisation der Fahrzeuge im Fuhrpark zu digitalisieren und zu strukturieren. Zum Leistungsumfang zählen unter anderem Module für das digitale Fuhrparkmanagement, die elektronische Führerscheinkontrolle, die rechtssichere UVV-Fahrerunterweisung sowie Corporate Carsharing. Die Marke wurde 2022 von der Carano Software Solutions GmbH in Berlin entwickelt. Erfahren Sie mehr über Fleethouse unter: www.fleethouse.com

