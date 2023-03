Effizientes Personalwesen: Ganzheitlich digitale Prozesse mit eGECKO

CSS zeigt ihre branchenunabhängige und datenschutzkonforme Komplettlösung auf der Zukunft Personal 2023 Nord und Süd

Künzell, 10. März 2023 – Die CSS AG, führender Anbieter einer 100-prozentig integrierten Unternehmenssoftware für den Mittelstand, zeigt ihre ganzheitliche Softwarelösung eGECKO Personalwesen am 18./19. April auf der Zukunft Personal 2023 Nord in Hamburg und kurz darauf am 09./10. Mai auf der Zukunft Personal Süd in Stuttgart. Kunden und Interessenten finden das Unternehmen auf dem Hamburger Messegelände in Halle A1, Stand B.02; in Stuttgart auf dem Messegelände in Halle 1, Stand D01.

Im Fokus beider Messeauftritte steht die branchenübergreifende und DSGVO-konforme Software eGECKO Personalwesen. Mit den integrierten Modulen Lohn- und Gehaltsabrechnung, Personalmanagement, digitale Personalakte, Employee Self Service (ESS), Reisemanagement, Personalzeiterfassung sowie Recruiting & Bewerbermanagement und Talentmanagement präsentiert CSS eine ganzheitliche Lösung auf einer einzigen Datenbasis. Als vollintegrierte und mehrmandantenfähige Komplettlösung unterstützt eGECKO Personalwesen den Anwender ganzheitlich in sämtlichen Personalprozessen – von der Erfassung der Bewerberdaten über die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die Zeiterfassung und Personalkostenplanung bis hin zur Reisekostenabrechnung. Die Weiterbearbeitung der Daten in anderen eGECKO Anwendungen wie der Finanzbuchhaltung oder der Kostenrechnung, Controlling oder Budgetierung ist damit in Echtzeit möglich. Die vielfältigen Abfragemöglichkeiten und umfangreichen Suchfunktionen über den gesamten Datenbestand dienen als Grundlage für fundierte Personalentscheidungen.

Umfängliches Personaltool hat alle Daten im Griff

Besucher auf dem Messestand können sich umfassend über die vollständig integrierte eGECKO Komplettlösung informieren. Detaillierte Einblicke in verschiedene Module wie Recruiting, Reisemanagement oder Lohn- und Gehaltsabrechnung machen deutlich, welche Transparenz und Zeitersparnis die applikationsübergreifenden Features mit sich bringen und für effizientere Prozesse sorgen: Routinearbeiten wie Personalabrechnung, Bewerbermanagement und Bescheinigungswesen werden mit der Software ebenso zeitsparend erledigt wie die Erstellung von Analysen, freidefinierbare Suchabfragen oder die Gestaltung eines individuellen Dashboards. So lassen sich sämtliche Aufgaben des Personalwesens mit nur einer Softwarelösung in einem durchgängigen Prozess erledigen, ohne diese Anwendung auch nur ein einziges Mal verlassen zu müssen. Lästige Schnittstellen zwischen den Anwendungen, Datenschieberei von einer in die andere Anwendung und mehrfache Dateneingabe sind damit passé.

Kombination ermöglicht durchgängiges und effizientes Recruiting

Als optimale Ergänzung für das eGECKO Personalwesen fungiert dabei der „One-Click-Recruiter“ von der Jobcluster Deutschland GmbH. Dank der nahtlosen Integration dieser intelligenten Webanwendung erstellen eGECKO-Anwender Karriereportale und Stellenanzeigen im Handumdrehen. Die Veröffentlichung von Jobangeboten erfolgt mit wenigen Klicks auf mehr als 200 der wichtigsten Job-Portalen. Interessenten können sich über die Vorteile eines durchgängigen und effizienten Recruitings direkt beim CSS-Partnerunternehmen informieren, das sowohl in Hamburg als auch in Stuttgart mit einem eigenen Demo-Point auf dem CSS-Messestand vertreten ist.

Weitere Messe-Highlights sind:

· Mit ESS zu mehr Eigenverantwortung, Transparenz und Zeitersparnis – auch mobil

· Strukturiertes Recruiting und Bewerbermanagement für eine optimale Personalbeschaffung

· Volle Kontrolle und bestmögliche Datenqualität dank BI Tools und Web Dashboards

· Komfortabler Versand von SV-Meldungen, EEL-Meldungen, A1-Anträgen und vielem mehr

· Skill- und Seminarmanagement zur Entfaltung Ihrer Mitarbeiterpotenziale

· Benutzerdefinierte Zugangskontrolle für mehr Sicherheit im Unternehmen

Innovative Komplettlösung aus einem Guss

Zudem ist die Personalsoftware Teil der 100-prozentig integrierten betriebswirtschaftlichen eGECKO Komplettlösung mit Rechnungswesen, Controlling sowie CRM mit integriertem Konzernmanagement inkl. Fremdwährung, Vertrags- und Projektmanagement. Sämtliche Abläufe sind durchgängig miteinander vernetzt. Von daher kann eGECKO Personalwesen zusammen mit Controlling und Rechnungswesen im zentralen Data-Warehouse integriert oder auch als Stand-Alone-System eingesetzt werden.

eGECKO bietet adäquate Lösungen für alle Bereiche

Neben der branchenunabhängigen Software eGECKO Personalwesen präsentiert CSS auch branchenspezifische Lösungen, z. B. für den Bereich Gesundheits- und Sozialwesen, für Dienstleister & Projektdienstleister, für Vereine und Verbände oder den öffentlichen Dienst. Durch ihren ganzheitlichen Ansatz ist die eGECKO Software die passende Lösung für Organisationen, öffentliche Einrichtungen und mittelständische Unternehmen bis hin zu internationalen Konzernen mit 50 bis 15000 Mitarbeitern und mehr.

Interessenten finden die CSS AG auf der Zukunft Personal Nord in Halle A1, Stand B.02; auf der Zukunft Personal Süd in Halle 1, Stand D01.

Mittelstandslösung eGECKO

Die branchenübergreifend einsetzbare Software eGECKO integriert und vernetzt auf effiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement, Dokumentenarchiv), Controlling (Kostenrechnung, strategische Unternehmensplanung, Budgetierung, Kennzahlensystem, Rating), Personalwesen (Lohn- und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement, Personalmanagement, Personalzeiterfassung), CRM sowie spezielle ERP-Komplettlösungen für ausgewählte Branchen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CSS AG

Frau Verena Quell

Friedrich-Dietz-Str. 1

36093 Künzell

Deutschland

fon ..: +49 (661) 9392-216

fax ..: +49 (661) 9392-325

web ..: http://www.css.de

email : verena.quell@css.de

Die CSS AG entwickelt seit 1984 benutzerorientierte sowie branchenübergreifend einsetzbare Business Software für den anspruchsvollen Mittelstand – auch für den internationalen Unternehmenseinsatz. Die Softwarelösung eGECKO bietet als einzige Mittelstandslösung die komplette Integration von Rechnungswesen, Controlling, Personalwesen und CRM mit moderner Javatechnologie. Mit rund 3000 Kunden und mehr als 13.500 Firmen, darunter Organisationen, öffentliche Einrichtungen, mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne wie CAWÖ Textil, Hassia Mineralquellen, die WASGAU Produktions & Handels AG oder der VDMA, gehört CSS zu den großen Herstellern betriebswirtschaftlicher Software in Deutschland. Neben dem Hauptsitz in Künzell bei Fulda ist die CSS-Gruppe deutschlandweit mit knapp 320 Mitarbeitern und Standorten in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Lampertheim, München, Villingen-Schwenningen und Landsberg am Lech vertreten. Zum europaweiten Partnernetz von CSS zählen Unternehmen wie die Asseco Solutions AG, COBUS ConCept GmbH, Hetkamp GmbH, PLANAT GmbH, PDS GmbH oder PSI Automotive & Industry GmbH.

Pressekontakt:

CSS AG

Frau Sarah Malkmus

Friedrich-Dietz-Str. 1

36093 Künzell

fon ..: +49 (661) 9392-216

web ..: http://www.css.de

email : sarah.malkmus@css.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

