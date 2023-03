Tipps zur richtigen Lagerung von Wein

Wein richtig und vor allem bei der richtigen Temperatur lagern.

Wein ist eine Delikatesse, die aufgrund seiner Komplexität und der Finesse seines Geschmacks von vielen geschätzt wird. Obwohl Wein ein haltbares Getränk ist, benötigt er die richtige Lagerung, um seine Qualität und seinen Geschmack zu bewahren. In diesem Text werden einige Tipps zur richtigen Lagerung von Wein erläutert.

Die Temperatur ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Lagerung von Wein. Der Wein sollte bei einer konstanten Temperatur von etwa 12-18 Grad Celsius gelagert werden. Temperaturen unter 12 Grad Celsius können den Wein kühler und steifer machen, während höhere Temperaturen den Wein schneller altern lassen und den Geschmack beeinträchtigen können. Eine schwankende Temperatur kann ebenfalls schädlich sein, da sie dazu führen kann, dass der Korken sich ausdehnt und zusammenzieht, was letztendlich zu einer Luftexposition führen kann, die den Wein oxydiert und ihn ungenießbar macht.

Licht ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Lagerung von Wein. Wein sollte nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden, da das UV-Licht den Wein verändern und ihm einen unerwünschten Geschmack verleihen kann. Deshalb ist es am besten, Wein in einem kühlen, dunklen und feuchten Raum zu lagern, der vor Licht und Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Eine angemessene Feuchtigkeit ist auch wichtig, um die Qualität des Weins zu erhalten. Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass der Korken austrocknet und Luft in die Flasche gelangt, was den Wein oxidiert und verdirbt. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung auf den Etiketten führen oder die Etiketten lösen, was die Flaschen unansehnlich machen kann. Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 60% und 80%.

Die Lagerzeit variiert je nach Weinart. Weißwein und Rosé sollten innerhalb von 1-2 Jahren getrunken werden, während Rotwein einige Jahre bis Jahrzehnte gelagert werden kann. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Weine zum Lagern geeignet sind und einige Weine bereits nach kurzer Zeit genossen werden sollten.

Insgesamt ist die richtige Lagerung von Wein wichtig, um seine Qualität und seinen Geschmack zu bewahren. Die richtige Temperatur, Feuchtigkeit und Lichtbedingungen müssen berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass der Wein in optimalen Bedingungen gelagert wird. Wenn diese Faktoren berücksichtigt werden, kann der Wein jahrelang gelagert werden und wird seinen Geschmack und seine Qualität behalten.

