AISIX Solutions nimmt an Podiumsdiskussion zu technischen Entwicklungen auf der CatIQ Connect 2024 teil

Vancouver, British Columbia, 25. Januar 2024 / IRW-Press / AISIX Solutions Inc ., (AISIX oder das Unternehmen) (TSXV: AISX) (OTCQB: AISXF) (FWB: QT7), ein aufstrebender Anbieter von Klimarisiko- und Datenanalytik-Lösungen, ist stolz bekannt zu geben, dass das Unternehmen als Sponsor und Redner auf der bevorstehenden CatIQ Connect 2024 teilnehmen wird. Diese prestigeträchtige Veranstaltung findet am 6. und 7. Februar 2024 im Metro Toronto Convention Centre statt.

Die CatIQ Connect 2024 ist eine mit Spannung erwartete Veranstaltung, die Fachleute und Vordenker aus den Bereichen Versicherung und Risikomanagement zusammenbringt, um den Austausch über die neuesten Branchentrends und das Networking zu fördern. Als Sponsor und Redner wird AISIX Solutions seine innovativen KI-gesteuerten Lösungen vorstellen, die die Art und Weise, wie Unternehmen das Risikomanagement handhaben und sich an schnell verändernde Umgebungen anpassen, revolutionieren sollen.

Auf der CatIQ Connect kommen Vertreter aus den Bereichen Industrie, Wissenschaft und Behörden zusammen, um kanadische Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Katastrophen zu erörtern. Zentrales Element der CatIQ Connect sind themenspezifische Diskussionsmöglichkeiten, die die Zusammenarbeit vor, während und nach katastrophalen Ereignissen fördern sollen. CatIQ Connect bietet einen detaillierten Überblick über Katastrophen, Möglichkeiten zur Erörterung von Strategien für das Katastrophenmanagement und beleuchtet die verschiedenen Perspektiven der Branche. Übergreifende Themen sind Bereitschaft und Widerstandsfähigkeit, verfügbare Instrumente und die Zusammenarbeit von betroffenen Interessengruppen und politischen Entscheidungsträgern zum Wohle aller Kanadier.

Wir freuen uns sehr, an der CatIQ Connect 2024 teilzunehmen und unseren bahnbrechenden Datensatz über Waldbrände zu präsentieren, so Dr. Gio Roberti, Head of Product bei AISIX. Unsere Beteiligung an dieser Veranstaltung unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung hochmoderner Datensätze für die Versicherungsbranche, insbesondere in einer Zeit, die von eskalierenden durch Katastrophen verursachte Verluste und Schäden geprägt ist.

Während der zweitägigen Veranstaltung wird sich AISIX Solutions mit Branchenexperten austauschen, bewährte Verfahren erörtern und die Rolle der KI bei der Gestaltung der Zukunft des Risikomanagements- und Versicherungswesens diskutieren. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, unsere neuesten Produkte und Dienstleistungen kennenzulernen, die unvergleichliche Einblicke und operative Effizienz bieten.

Besuchen Sie uns auf der CatIQ Connect 2024, um zu erfahren, wie AISIX Solutions die Landschaft der sekundären Gefahrenmodellierung für das Risikomanagement verändert, und um sich mit Branchenführern und Innovationsträgern auszutauschen. Mehr erfahren können Sie unter connect.catiq.com.

Für weitere Informationen über AISIX Solutions und seine Klimarisiko-Lösungen besuchen Sie bitte die Website www.aisix.ca oder folgen Sie uns auf Twitter oder LinkedIn.

Über AISIX Solutions

AISIX Solutions Inc. ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Klimarisiken und Datenanalytik, dem sich Unternehmen anvertrauen, die sich eine vorausschaubarere Zukunft wünschen. Unter Nutzung der Fortschritte bei künstlicher Intelligenz, Datenanalytik und Risikobewertung verfolgt AISIX Solutions das Ziel, prüffähige, erklärbare und verfechtbare Bewertungen bereitzustellen, welche Unternehmen und Kommunen dabei unterstützen, ihr Eigentum, ihre Vermögenswerte und ihre Infrastruktur vor klimabezogenen Risiken zu schützen. Durch die Unterstützung von Unternehmen mit Echtzeit-Informationen strebt AISIX Solutions danach, die Resilienz und die Nachhaltigkeit vor dem Hintergrund des Klimawandels zu stärken.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Mihalis Belantis, Chief Executive Officer

+1 (604) 620-1051

investors@aisix.ca

AISIX Solutions Inc.

810-1166 Alberni St.

Vancouver, BC V6E 3Z3

info@aisix.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar und unterliegen zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten unter anderem Informationen in Bezug auf die Überzeugungen, Pläne, Erwartungen, Voraussagen, Schätzungen und Absichten des Unternehmens. Die Wörter können, könnten, sollten, würden, vermuten, Ausblick, glauben, antizipieren, schätzen, erwarten, beabsichtigen, planen, anstreben und ähnliche Wörter und Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, einschließlich des erwarteten Produktangebots des Unternehmens, der Funktionalitäten der KI-Klimarisiko-Verbraucherschnittstelle und der erwarteten Wachstumsmöglichkeiten des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beschreiben die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemeldung.

Die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten oder vorhergesagten Ergebnisse oder Ereignisse können erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Zu den wesentlichen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Schlüsselpersonal, Mitarbeiter und Partner einzustellen und zu halten, die Fähigkeit des Unternehmens, Kapital und Kredite zu angemessenen Bedingungen zu erhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, im Wettbewerb zu bestehen, und die Fähigkeit des Unternehmens, seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht vollständig ist. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens stützen, sollten die vorgenannten Faktoren sowie andere Ungewissheiten und mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. Das Unternehmen ist von einer bestimmten Entwicklung ausgegangen, die sich möglicherweise nicht realisieren lässt. Es wurde auch davon ausgegangen, dass die im vorigen Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass diese zukunftsgerichteten Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht erschöpfend und kann sich ändern, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Annahmen das tatsächliche Ergebnis dieser Punkte oder Faktoren widerspiegeln.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten den zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Datum verlassen. Das Unternehmen behält sich vor, diese Informationen zu aktualisieren, verpflichtet sich jedoch nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren.

Kontakt für Medienvertreter

media@aisix.ca

Kontakt für Anleger

investors@aisix.ca

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

