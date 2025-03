Akkuleuchten-Styles für warme Tage: Lampenwelt.de präsentiert Facetten des tragbaren Lichts

Lichtideen für den Sommergarten: Akkuleuchten in allen Facetten!

Fulda, 27. März 2025 – Sie sind das Must-have für die warme Jahreszeit: Akkutischleuchten in unterschiedlichsten Styles zum Verlieben! Von Skandi bis Retro, von Dopamin-Decor über Minimalist-Chic bis zum Metallic-Trend ist die Auswahl groß! Das Beste: Akkuleuchten können nicht nur auf der Terrasse, sondern auch in den Wohnräumen genossen werden. Tipp: Am Abend am besten immer mit ins Haus nehmen, auch wenn je nach Modell die IP-Schutzart eine Nacht im Regen erlauben würde. Denn so sind Akkutischleuchten nicht Wind und Wetter ausgesetzt und bleiben lange ansehnliche Begleiter. Ebenfalls im Trend: Steh-, Wand- und Pendelleuchten mit Akku zum Aufladen per USB oder mit Solar. Lampenwelt.de präsentiert:

Portable Lights im Skandi-Flair

Schwarz, Weiß und Beige bestimmen das Skandi-Ambiente auf der Terrasse. Wie auch im Skandi-Interior spielen hier schlanke, geradlinige Lichtideen ohne viele Schnörkel ebenso eine Rolle wie Designs mit nachhaltigen Materialien wie Bambus und Rattan. Das Wichtigste: Warmes Licht und die Möglichkeit zum Dimmen für hyggeliges Outdoor-Feeling.

Tragbare Tischlampen im Dopamin-Decor

Bunte Farben machen einfach gute Laune. Das fühlen wir, wenn die ersten Blüten unsere Beete zieren, und das erfahren wir auch, wenn Akkutischleuchten in allen Farben des Regenbogens unser Outdoorwohnzimmer erobern. Wer nur die Option auf mehr Farbe möchte, ist mit Akku-Leuchten mit RGBW-Funktion gut beraten. Denn diese lassen sich ganz nach Lust und Laune von Warmweiß auf Lieblingsfarben umswitchen.

Akkutischlampen ganz minimalistisch

Wer im Wohnraum auf puristische Einrichtung setzt, kann den Wohntrend des Reduzierens und Fokussierens auch auf Balkon und Terrasse fortsetzen. Die schlanken, geradlinigen Designs dazu gibt es in unterschiedlichen Facetten. Allen gemeinsam ist das Motto: Die Form folgt der Funktion. Und diese lautet: Gemütlichkeit pur für Abende im Freien.

Tragbares Licht im Metallic-Flair

Chrom, Goldnuancen und Kupfer-Oberflächen sind aus den Wohntrends für das Jahr 2025 nicht wegzudenken. Und so erobern sie auch Terrasse und Balkon im Sturm. Besonders edel wirken Metallic-Akkuleuchten zum Gestalten des Esstisches im Freien. Die reflektierenden Oberflächen umspielt von warmweißem Licht bringen eine besonders edle Note in die Gestaltung des Freiluftwohnzimmers.

Akku-Tischlampen im Retro-Chic

Retro-Flair zaubern wir mit Akkulaternen in alles Facetten auf unsere Terrasse. Nostalgie pur bringen auch Leuchten in den typischen Formen des Midcentury-Chics. Akkuleuchten, die den Blick aufs Leuchtmittel freigeben, lassen uns das Flair vergangener Tage erleben, indem sie uns Filamentleuchtmittel präsentieren. Unser Favorit: Akkulampen in Öllampen-Optik, die uns gedanklich in längst vergangene Zeiten zurückversetzen und für Cosyness pur sorgen.

Pendel-, Steh- und Wandlampen mit Akku

Was Tischleuchten können, machen Pendel-, Steh- und Wandleuchten für den Außenbereich mittlerweile gekonnt nach: Sie kommen mit praktischem Akku daher und lassen sich daher frei platzieren, ohne auf eine Steckdose angewiesen zu sein. Abwechslung bringen Modelle, die ihre Lichtfarbe bunt wechseln können oder sich von der Wandlampe zur Schale oder auch zur Tischlampe umfunktionieren lassen. So sind gemütliche Sommertage garantiert!

Hochauflösende Pressefotos auf Anfrage

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt GmbH

Frau Tina Ducke

Rabanusstraße 14-16

36037 Fulda

Deutschland

fon ..: 06612969621168

web ..: https://www.lampenwelt.de

email : tina.ducke@lampenwelt.de

Lampenwelt hat sich in 25 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern.

Pressekontakt:

Lampenwelt

Frau Tina Ducke

Rabanusstraße 14-16

36037 Fulda

fon ..: 06612969621168

email : presse@lampenwelt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fury Gold Mines und Quebec Precious Metals aktualisieren Fusionsprozess Metrop MR1 Wachstumsdünger – Die perfekte Nährstoffbasis für die Wachstumsphase deiner Pflanzen