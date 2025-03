Outdoor Living ist zurück! Lampenwelt.de präsentiert Leuchtentrends für den Garten

Die warme Jahreszeit steht vor der Tür – da ist es Zeit für neue Leuchten für den Garten, die Terrasse und rund ums Haus. Lampenwelt.de präsentiert:

Fulda, 11. März 2025 – Langsam, aber sicher haben wir die kalte Jahreszeit hinter uns. Höchste Zeit also, sich der Gartengestaltung zu widmen, denn warme Tage stehen oft überraschend vor der Tür. Dann macht ein angenehmes Lichtflair rund ums Haus, auf Balkon und Terrasse den Freiluftgenuss perfekt. Lampenwelt.de präsentiert eine bunte Mischung aus funktionalen Designs, die für Sicherheit und Orientierung sorgen, und dekorativen Designs, die gute Laune und Wohlfühlflair zaubern:

Wandlampen-Facetten

Rund ums Haus sorgen funktionale Wandlampen mit Bewegungsmeldern für gute Sicht, Trittsicherheit und Komfort und machen es außerdem Einbrechern schwer, sich unbemerkt zu nähern. Auf Balkon und Terrasse erfüllen Wandlampen einen dekorativen Zweck und sorgen für warmes Lichtflair und angenehme Lichtspiele an der Wand. Statt Bewegungsmeldern ist hier warmes, Licht gefragt, das sich im besten Fall auch dimmen lässt. In Sachen Style sind Retro-Modelle ebenso zu haben wir moderne, minimalistische Designs. Besonderes Must-have für dieses Saison: LED-Akkuwandleuchte Thenra, die sich im Handumdrehen in eine Akku-Tischleuchte verwandeln lässt.

Wege- und Sockelleuchten

Sie strukturieren das Grundstück, indem sie elegant Wege mit Licht aufzeigen. Überaus funktional kommen Wege- und Sockelleuchten zum Einsatz, wenn es um Zufahrten und Hauseingänge geht. Ihre warme Seite voller Flair zeigen sie im Vorganten, rund um die Terrasse oder zum Highlighten der schönsten Pflanzenpracht. Beliebt sich nicht nur moderne, geradlinige LED-Wege- und Sockelleuchten, sondern auch Modelle mit Laternencharakter und Nostalgieleuchtmittel mit LED-Technik.

Lichtflair mit Dekoleuchten

Es ist nie zu früh, die passende Dekobeleuchtung für den Garten bereitzuhalten. Vom beliebten Evergreen der Kugelleuchte über witzige Tierfiguren bis zum Solarglas ist für jeden Geschmack etwas dabei. Fürs Blumenbeet beliebt sind Erdspießleuchten mit Solar, die in der Dämmerung für Flair sorgen. Ebenfalls im Trend: kleine, tragbare Akkuleuchten, die hingestellt, aber auch aufgehängt werden können – zum Beispiel in den Sonnenschirm oder an die Balkonbrüstung.

Terrassenlampen eröffnen die Freiluftsaison

Allein die Planung, die Terrasse zum zweiten Wohnzimmer zu machen, lässt sommerliche Urlaubgefühle aufsteigen. Auf der Checkliste stehen: Decken- und Pendelleuchten – gerne auch mit Akku – Lichterketten und Akku-Tischleuchten und zu guter Letzt Stehlampen, die die Terrasse zur Lounge machen. Besonders beliebt zur Terrassengestaltung ist der Natural-Chic mit viel Holz, Rattan und Bambus – umschmeichelt von warmem, dimmbarem Licht.

Must-have Akku- und Solartischleuchten

Der Klassiker schlechthin, der vom Frühjahr bis zum Herbst unser Begleiter bei Stunden im Freien ist, ist die tragbare Tischlampe mit Akku. Von groß bis klein, filigran bis bauchig, dezent bis bunt findet jeder sein persönliches Lieblingsmodell – oder gerne auch mehrere. Tipp: Akku- und Solartischleuchten sind ein beliebtes Mitbringsel zu Partys im Freien.

