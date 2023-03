Aktualisierte Investorenpräsentation von First American Uranium beschreibt Unternehmensstrategie, strategische Projekte im Inland sowie Investmenthöhepunkte

Vancouver (British Columbia), 15. März 2023 / IRW-Press / – First American Uranium Inc. (CSE: URM) (FWB: IOR) (OTCPK: FAUMF) (das Unternehmen) freut sich, eine aktualisierte Investorenpräsentation bekannt zu geben, in der die Strategie des Unternehmens hinsichtlich der Steigerung des Aktionärswerts als nordamerikanisches Uranexplorationsunternehmen auf dem wachsenden Uranmarkt beschrieben wird. Die Welle des globalen Interesses und der Investitionen in saubere Kernenergie verstärkt die positiven Aussichten für Uran – sowohl kurz- als auch langfristig, sagte Shawn Balaghi, CEO von First American Uranium. Wir freuen uns, das Potenzial unserer Urankonzessionsgebiete als Teil einer sicheren, inländischen Versorgungskette zu ermitteln, insbesondere, da die Uranpreise kürzlich den höchsten Stand seit über einem Jahrzehnt erreicht haben.

Die Investorenpräsentation des Unternehmens kann hier heruntergeladen werden: firstamericanuranium.com/wp-content/uploads/FAU-Corp-Presentation_comp_230310.pdf

Die Investorenpräsentation enthält aktuelle Informationen zu Folgendem:

Unternehmensstrategie: Das Unternehmen beschleunigt die Exploration seines Uranprojekts, um von (a) den starken Fundamentaldaten der Branche, die die Rekapitalisierung des Kernenergie- und Uransektors vorantreiben, (b) der aktuellen Uran-Hausse und (c) der Unterrepräsentation von in den USA ansässigen Uranabbauunternehmen im gesamten Energiesektor zu profitieren.

Sektor- und Investmenthöhepunkte: Da die Kernenergie die geringsten Emissionen von Kohlenstoffdioxidäquivalent aller Energieerzeugungsmethoden verursacht und die USA sowie immer mehr andere Länder die Kernenergie als potenzielle Lösung für ihren Energiemix erachten, werden die Uranexploration und der Uranabbau gefördert, während F&Ü-Aktivitäten im Uransektor zunehmen.

Strategisches inländisches Projekt: Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf sein inländisches Uran-/Vanadiumprojekt Red Basin in New Mexico gerichtet, etwa 200 Meilen nördlich der einzigen aktiven Uranmühle in Amerika, um Teil der inländischen Uranversorgung zu werden. Laut dem ersten Entwurf des Berichts gemäß NI 43-101 für das Projekt Red Basin bestätigen Bewertungen des Konzessionsgebiets aus mehreren Quellen das Vorkommen von Uran-/Vanadiumlagerstätten, was auf das Potenzial für ein Projekt im fortgeschrittenen Stadium hinweist.

Expertenteam: First American Uranium wird von einem Managementteam geleitet, das über umfassendes Know-how im Bereich der Projektentwicklung sowie in allen Aspekten der Minenerschließung, des Betriebs, der Angelegenheiten mit der Community und der Umweltarbeit verfügt. Die kürzliche Ernennung von Shawn Balaghi zum CEO hat die Fähigkeit des Unternehmens zur Geschäftsentwicklung und Kapitalbeschaffung weiter gestärkt. Shawn Balaghi kann in der globalen Kapitalmarktbranche eine Erfahrung von über 20 Jahren vorweisen und hatte dabei Schlüsselpositionen in den Bereichen Finanzen, Unternehmensentwicklung und strategische Planung inne. Er fungierte als CEO und CFO für mehrere börsennotierte Unternehmen, arbeitete eng mit einigen der größten unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen in den USA und Kanada zusammen und beschaffte für mehrere Unternehmen Finanzierungen in Höhe von über 300 Millionen $.

Über First American Uranium Inc.

First American Uranium Inc. befasst sich mit der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionen in Kanada. Ziel des Unternehmens ist es, wirtschaftliche Edel- und Basismetallvorkommen zu finden und zu erschließen. Außerdem ist es bestrebt, ein Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet Silver Lake durchzuführen. Das Konzessionsgebiet Silver Lake befindet sich in der Nähe des Goosly Lake und etwa 30 km südöstlich der Stadt Houston im Bergbaubezirk Omineca in British Columbia. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine 60%ige Beteiligung an einem Unternehmen, das indirekt eine 100%ige Beteiligung (vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr von 2 %) an den Red Basin Uran-/Vanadium-Mineralclaims in Catron County (New Mexico, USA) hält.

