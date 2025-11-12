Algesiologikum: Mit neuem Qualitätsvertrag die Schmerztherapie bundesweit verbessern

Algesiologikum München stärkt die Schmerzmedizin: Mit dem neuen Qualitätsvertrag der Schmerzgesellschaft und Krankenkassen werden die Standards für chronisch Schmerzkranke bundesweit optimiert.

München, 01.02.2026 – Die Algesiologikum Tagesklinik für Schmerzmedizin unterstreicht ihre Position als eine der führenden Einrichtungen für Schmerzmedizin in Deutschland: Die Tagesklinik für Schmerzmedizin setzt ab sofort den neuen Qualitätsvertrag zur interdisziplinären multimodalen Schmerztherapie (IMST) um. Damit gehört das Algesiologikum zu einem Kreis von aktuell 26 Kliniken bundesweit, die gemeinsam mit der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V. sowie den Krankenkassen Techniker Krankenkasse (TK) und der BARMER die Versorgungsqualität weiter festigen. Weitere Krankenkassen werden voraussichtlich folgen.

Kontinuität auf hohem Versorgungsniveau

Der Vertrag knüpft unmittelbar an das bestehende hohe Versorgungsniveau der Münchner Tagesklinik an. Während der Qualitätsvertrag bundesweit Standards für eine verbesserte Schmerztherapie definiert, gehören zentrale Elemente dieses Abkommens – wie die enge interdisziplinäre Verzahnung und strukturierte patientenzentrierte Prozesse – im Algesiologikum bereits seit langem zum gelebten Standard.

_“Wir sehen in diesem Vertrag eine konsequente Fortführung unserer bisherigen Arbeit“_, betont Dr. med. Marc Seibolt, MBA, Chefarzt der Algesiologikum Tagesklinik für Schmerzmedizin. _“Da wesentliche Anforderungen des Vertrages bei uns bereits gelebte Praxis sind, können wir unsere Erfahrung aktiv in das Netzwerk einbringen und so dazu beitragen, die schmerzmedizinische Versorgung überregional weiter zu optimieren.“_

Wissenschaftliche Qualitätssicherung ohne Mehraufwand für Patient*innen

Ein zentraler Aspekt der Kooperation ist die konsequente Nutzung des KEDOQ- Schmerzregisters (Kerndokumentation und Qualitätssicherung) der Deutschen Schmerzgesellschaft. Durch diese datengestützte Qualitätssicherung soll die Identifizierung von Betroffenen erleichtert sowie die Wirksamkeit der Therapien wissenschaftlich evaluiert und transparent gemacht werden.

Besonders vorteilhaft für die Betroffenen: Für die Patientinnen und Patienten entsteht durch die Teilnahme kein Mehraufwand. Die bereits im Rahmen der Therapie routinemäßig ausgefüllten Schmerzfragebögen von Patient*innen die an KEDOQ teilnehmen möchten, werden hierfür künftig in anonymisierter Form in das Register überführt. Das Algesiologikum leistet damit einen wichtigen Beitrag zu einer stärker evidenzbasierten spezialisierten Schmerzmedizin, ohne den Behandlungsablauf für den Einzelnen zu verkomplizieren.

Gesundheitspolitischer Ausblick

Die Teilnahme am Qualitätsvertrag ist auch ein Signal an die Gesundheitspolitik. Angesichts der hohen Prävalenz chronischer Schmerzerkrankungen in Deutschland – von denen rund 23 Millionen Menschen betroffen sind – ist eine strukturelle Stärkung der spezialisierten Versorgung unumgänglich. Diese Kooperation verdeutlicht die gesundheitspolitische Relevanz, der Schmerzmedizin eine stärkere Stimme zu verleihen und die Aufklärung über chronische Schmerzerkrankungen als festen Bestandteil einer zukunftsorientierten Gesundheitsversorgung zu etablieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Algesiologikum GmbH

Frau Julia Soschinski

Rosenkavalierplatz 10

81925 München

Deutschland

fon ..: 015254970673

web ..: https://algesiologikum.de/

email : marketing@algesiologikum.de

Das Algesiologikum Zentrum für Schmerzmedizin in München ist seit fast 20 Jahren etabliert und gilt als eine der bundesweit führenden Einrichtungen für interdisziplinäre Schmerztherapie. Mit einem spezialisierten Team aus den Bereichen Medizin, Psychologie und Bewegungstherapie bietet das Zentrum Patient*innen mit chronischen Schmerzen eine lückenlose Versorgungskette – von der ambulanten über die tagesklinische Behandlung bis hin zur stationären Therapie. Im Mittelpunkt stehen wissenschaftlich fundierte, ganzheitliche Konzepte, die darauf abzielen, die Lebensqualität und Alltagskompetenz der Betroffenen nachhaltig zu sichern und nachweislich zu verbessern.

