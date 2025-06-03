  • Algesiologikum Zentrum für Schmerztherapie informiert: Infoabend zu Ernährung und chronischem Schmerz

    Am 12. November 2025 erhalten Betroffene praxisnahe Einblicke und konkrete Alltagshilfen. Und erfahren, ob die Ernährung das Schmerzempfinden beeinflussen kann.

    Bild_München, Oktober 2025_ – Kann die Ernährung Schmerzen beeinflussen? Viele Menschen mit chronischen Schmerzen, wie zum Beispiel ständigen Rückenschmerzen, oder Migräne fragen sich, ob bestimmte Lebensmittel Beschwerden verstärken oder lindern können. Welche Rolle spielt dabei eine ausgewogene Nährstoffzufuhr, und wie lässt sich der Speiseplan schmerzfreundlich gestalten?

    Antworten darauf gibt der kostenlose, virtuelle Infoabend der Algesiologikum – Tagesklinik für Schmerzmedizin am Mittwoch, 12. November 2025 um 18:30 Uhr.

    Ernährung als Teil moderner Schmerztherapie

    Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Wechselwirkung zwischen Ernährung und Schmerzerleben. Die Expert*innen_ _des Algesiologikum zeigen auf, wie Entzündungsprozesse, Mikronährstoffe und Essgewohnheiten das Nervensystem beeinflussen – und wie Patient*innen durch bewusste Ernährung ihre Therapie unterstützen können.

    Ergänzend erhalten die Teilnehmenden Einblicke in das tagesklinische Behandlungskonzept, das neben der ärztlichen Betreuung körperliche Aktivität, psychologische Begleitung und maßgeschneiderte Ernährungsstrategien miteinander kombiniert.

    Raum für Austausch und konkrete Fragen

    Neben Kurzvorträgen bietet der Abend Gelegenheit für persönliche Fragen und Gespräche mit Ärzt*innen und Therapeut*innen. Eingeladen sind alle, die sich über moderne, interdisziplinäre Ansätze bei chronischen Schmerzen informieren möchten – ob selbst betroffen oder als Angehörige.

    Veranstaltungsdetails

    Mittwoch, 12. November 2025
    Beginn: 18:30 Uhr
    Virtuelles Webinar aus der Algesiologikum Tagesklinik
    Kostenfrei | Anmeldung über: https://algesiologikum.de/patienteninfoveranstaltung-chronischer-schmerz-ernaehrung

    Gemeinsam aktiv gegen chronische Schmerzen

    Chronischer Schmerz hat viele Ursachen – und lässt sich auf mehreren Ebenen behandeln. Das Algesiologikum setzt dabei seit über 16 Jahren auf die Verbindung von Medizin, Bewegung, Psychotherapie und Ernährung. Ziel ist es, Menschen Wege aus dem Schmerzkreislauf zu eröffnen und Lebensqualität zurückzugeben.

