Algesiologikum Zentrum für Schmerztherapie informiert: Infoabend zu Ernährung und chronischem Schmerz

Am 12. November 2025 erhalten Betroffene praxisnahe Einblicke und konkrete Alltagshilfen. Und erfahren, ob die Ernährung das Schmerzempfinden beeinflussen kann.

_München, Oktober 2025_ – Kann die Ernährung Schmerzen beeinflussen? Viele Menschen mit chronischen Schmerzen, wie zum Beispiel ständigen Rückenschmerzen, oder Migräne fragen sich, ob bestimmte Lebensmittel Beschwerden verstärken oder lindern können. Welche Rolle spielt dabei eine ausgewogene Nährstoffzufuhr, und wie lässt sich der Speiseplan schmerzfreundlich gestalten?

Antworten darauf gibt der kostenlose, virtuelle Infoabend der Algesiologikum – Tagesklinik für Schmerzmedizin am Mittwoch, 12. November 2025 um 18:30 Uhr.

Ernährung als Teil moderner Schmerztherapie

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Wechselwirkung zwischen Ernährung und Schmerzerleben. Die Expert*innen_ _des Algesiologikum zeigen auf, wie Entzündungsprozesse, Mikronährstoffe und Essgewohnheiten das Nervensystem beeinflussen – und wie Patient*innen durch bewusste Ernährung ihre Therapie unterstützen können.

Ergänzend erhalten die Teilnehmenden Einblicke in das tagesklinische Behandlungskonzept, das neben der ärztlichen Betreuung körperliche Aktivität, psychologische Begleitung und maßgeschneiderte Ernährungsstrategien miteinander kombiniert.

Raum für Austausch und konkrete Fragen

Neben Kurzvorträgen bietet der Abend Gelegenheit für persönliche Fragen und Gespräche mit Ärzt*innen und Therapeut*innen. Eingeladen sind alle, die sich über moderne, interdisziplinäre Ansätze bei chronischen Schmerzen informieren möchten – ob selbst betroffen oder als Angehörige.

Veranstaltungsdetails

Mittwoch, 12. November 2025

Beginn: 18:30 Uhr

Virtuelles Webinar aus der Algesiologikum Tagesklinik

Kostenfrei | Anmeldung über: https://algesiologikum.de/patienteninfoveranstaltung-chronischer-schmerz-ernaehrung

Gemeinsam aktiv gegen chronische Schmerzen

Chronischer Schmerz hat viele Ursachen – und lässt sich auf mehreren Ebenen behandeln. Das Algesiologikum setzt dabei seit über 16 Jahren auf die Verbindung von Medizin, Bewegung, Psychotherapie und Ernährung. Ziel ist es, Menschen Wege aus dem Schmerzkreislauf zu eröffnen und Lebensqualität zurückzugeben.

Das 2008 gegründete Algesiologikum zählt zu den führenden Therapiezentren für Menschen mit akuten und chronischen Schmerzen in München. Mit einem erfahrenen Team aus Ärzt*innen, Psychotherapeut*innen und Bewegungstherapeut*innen setzt das Algesiologikum auf einen interdisziplinären, individuell abgestimmten Therapieansatz. Im Fokus steht die nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität der Patient*innen – sei es ambulant, tagesklinisch oder stationär. Das Zentrum vereint modernste medizinische Expertise mit persönlicher Betreuung und behandelt jährlich mehrere tausend Patient*innen mit vielfältigen Schmerzsyndromen und psychosomatischen Beschwerden.

