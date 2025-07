Algesiologikum Tagesklinik: Informationsveranstaltung chronischer Schmerz

Das Algesiologikum informiert am 24. Juli in München über moderne Ansätze zur Behandlung chronischer Kopfschmerzen – mit Einblicken in die tagesklinische Schmerztherapie.

Algesiologikum Zentrum für Schmerztherapie informiert: Infoabend zu chronischen Kopfschmerzen und moderner Schmerztherapie

_Am 24. Juli 2025 erhalten Betroffene vor Ort Orientierung und konkrete Hilfeansätze _

München, Juli 2025 – Immer wieder Kopfschmerzen?

Migräne, Spannungskopfschmerzen oder andere chronische Schmerzen machen vielen Menschen das Leben schwer. Welche Hilfe gibt es? Welche Therapie ist die richtige?

Antworten gibt der kostenlose Infoabend des Algesiologikum – Zentrum für Schmerztherapie am 24. Juli 2025 um 17:30 Uhr direkt in der Tagesklinik am Rosenkavalierplatz in München.

Moderne Schmerztherapie zum Anfassen – einfach erklärt

Im Fokus des Abends steht die tagesklinische Schmerztherapie, ein intensives, wissenschaftlich fundiertes Konzept für Menschen mit chronischen Schmerzen. Vorgestellt werden erprobte Behandlungsansätze bei Kopfschmerzen, Migräne und Co. Die Besucher*innen erfahren, wie interdisziplinäre Schmerztherapie in der Tagesklinik funktioniert, wie ein Therapiealltag aussieht und worin der Unterschied zur rein ambulanten Behandlung liegt.

Ein Bewegungstherapeut zeigt einfache Übungen, die sich in den Alltag integrieren lassen. Auch eine kurze Entspannungseinheit ist Teil des Programms. Dazu gibt es ausreichend Raum für Austausch und Fragen.

Nicht nur für Kopfschmerz-Patient*innen

Willkommen sind alle, die mehr über moderne, tagesklinische Schmerztherapie erfahren möchten – auch bei anderen chronischen Schmerzarten wie zum Beispiel Rücken-, Gelenk- oder Nervenschmerzen. Die Veranstaltung ist unverbindlich und richtet sich auch an Angehörige.

Veranstaltungsdetails

Donnerstag, 24. Juli 2025

Beginn: 17:30 Uhr

Algesiologikum Tagesklinik, Rosenkavalierplatz 10, 81925 München

Kostenfrei | Anmeldung über: Patientenveranstaltung Tagesklinik – Algesiologikum GmbH

Schmerz muss kein Dauerzustand bleiben

Chronische Schmerzen sind komplex, aber behandelbar. Mit vernetzten Therapieformen, abgestimmten Teams und individuellen Behandlungsplänen bietet das Algesiologikum seit über 16 Jahren bewährte Wege heraus aus dem Schmerzkreislauf. Der Infoabend soll Mut machen, aufklären und Perspektiven bieten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Algesiologikum GmbH

Frau Julia Soschinski

Rosenkavalierplatz 10

81925 München

Deutschland

fon ..: 015254970673

web ..: https://algesiologikum.de/

email : soschinski@algesiologikum.de

Seit 2008 steht das Algesiologikum für moderne, fachübergreifende Versorgung von Menschen mit chronischen Schmerzen. Mit einem Team aus Ärzt*innen, Psychotherapeut*innen und Bewegungstherapeut*innen bietet das Zentrum individuelle Therapiekonzepte auf hohem medizinischem Niveau – ambulant, tagesklinisch und stationär. Ziel ist es, Lebensqualität zurückzugeben, wo der Schmerz den Alltag bestimmt.

