Brady M710 + BMP71 Etiketten – robuste Kennzeichnung für Industrie und Extreme

Robuste Etiketten für den Brady M710. Ideal für raue Industrieumgebungen, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Außeneinsätze für die dauerhafte und sichere Kennzeichnung vor Ort.

MAKRO IDENT stellt vor: Ein umfassendes Sortiment an hochbeständigen Etikettenmaterialien für den mobilen Brady M710 und BMP71 Etikettendrucker. Die speziell entwickelten Etiketten eignen sich ideal für die industrielle Kennzeichnung unter extremen Bedingungen. Ob in Produktionshallen, im Außenbereich oder in rauen Arbeitsumgebungen – die Etiketten für den Brady M710 und BMP71 bieten eine dauerhafte, sichere und normgerechte Beschriftung.

Die Materialien sind so konzipiert, dass sie selbst unter widrigsten Bedingungen zuverlässig haften. Sie halten hohen Temperaturen, starker Feuchtigkeit, Chemikalien, Abrieb und UV-Strahlung dauerhaft stand. Damit sind sie die erste Wahl für Anlagenkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Lean/5S-Markierungen, Kabel- und Komponentenbeschriftung sowie für temporäre oder permanente Markierungen direkt vor Ort.

Der Brady M710 bzw. BMP71 ist ein leistungsstarker, tragbarer Etikettendrucker für den industriellen Einsatz. Durch die automatische Materialerkennung und die robuste Bauweise eignet er sich ideal für Techniker, Instandhalter und Sicherheitsverantwortliche. Dank der integrierten Schnittstelle zur Brady-Express-Labels-App lassen sich Etiketten schnell gestalten und direkt am Einsatzort ausdrucken – auch ohne PC. Die passenden Etikettenrollen von MAKRO IDENT sind optimal auf das Gerät abgestimmt und gewährleisten reibungslose Druckprozesse.

Verfügbar sind verschiedene Etikettenmaterialien wie Vinyl, Polyester, Polypropylen, Nylon und B-593-Warnetiketten. Diese wurden speziell für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen entwickelt – beispielsweise zur Kennzeichnung von Maschinen, Werkzeugen, Anlagen, Schaltschränken, Rohrleitungen oder Prüfmitteln. Auch reflektierende, leuchtende und manipulationssichere Etiketten gehören zum Portfolio.

Ein besonderes Highlight: Die selbstlaminierenden Etiketten für die Kabelkennzeichnung. Sie schützen den Aufdruck durch ein transparentes Laminat und sorgen so für eine besonders langlebige, abriebbeständige Kennzeichnung – selbst bei starker Beanspruchung. Darüber hinaus bietet MAKRO IDENT Etiketten für die Öl-, Gas-, Energie-, Chemie- und Lebensmittelindustrie, für Baustellen, Labore und Wartungseinsätze.

Dank des großen Etikettensortiments für den Brady M710 und BMP71 lassen sich nahezu alle industriellen Kennzeichnungsaufgaben flexibel und effizient umsetzen. Die Etiketten sind schnell verfügbar, qualitativ hochwertig und entsprechen internationalen Standards. MAKRO IDENT unterstützt bei der Materialauswahl und bietet auf Wunsch auch Sonderanfertigungen an – insbesondere für individuelle Anforderungen oder große Mengen.

Wer auf der Suche nach zuverlässigen Etiketten für anspruchsvolle Industrieanwendungen ist, findet unter dem folgenden Link das komplette Sortiment für den Brady M710 und BMP71:

Etiketten für Brady M710 und BMP71

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

