Algesiologikum Tagesklinik für Schmerzmedizin weitet Qualitätsvertrag IMST auf breites Kassennetzwerk aus

Starkes Signal für Münchens Schmerzpatienten: Der zukunftsweisende Qualitätsvertrag des Algesiologikums wird auf 18 Kassen erweitert – für erstklassige, fachübergreifende Therapiestandards.

München, 05. Mai 2026 – Was für viele Standorte neu ist, gehört in dem Algesiologikum Zentrum für Schmerztherapie München seit der Gründung im Jahr 2008 zum Kern des therapeutischen Selbstverständnisses. Die Algesiologikum Tagesklinik für Schmerzmedizin gibt bekannt, dass der zukunftsweisende Qualitätsvertrag zur interdisziplinären multimodalen Schmerztherapie (IMST) nun auf ein deutlich erweitertes Netzwerk von 18 Krankenkassen ausgeweitet wurde.

Qualität ist kein neues Versprechen, sondern Tradition

Während der von der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V. sowie der BARMER und TK initiierte Vertrag bundesweit neue Standards setzen will, sieht man sich im Algesiologikum in seinem langjährigen Weg bestätigt. _“Die im Vertrag geforderten Qualitätsmerkmale – wie die intensive Verzahnung von Medizin, Psychotherapie und Bewegungstherapie sowie eine lückenlose Dokumentation – sind in unserer Tagesklinik für Schmerzmedizin bereits seit Jahren gelebte Praxis“_, so Dr. med. Marc Seibolt, Chefarzt der Einrichtung. Die Integration der formalen Vertragsvorgaben erfolgte daher nahtlos in die bestehenden, hochqualitativen Behandlungsabläufe.

Ein starkes Signal für Schmerzpatientinnen- und Patienten in München

Die entscheidende Neuerung für die Patient*innen in der Region ist die enorme Bandbreite der nun beteiligten Kostenträger. Durch den Beitritt zahlreicher weiterer Kassen, darunter die DAK-Gesundheit und ein großer Block der Betriebskrankenkassen (BKK), steht dieser hohe Versorgungsstandard nun einer noch größeren Zahl an Versicherten offen.

Zu den teilnehmenden Kassen gehören ab sofort:

* Ersatzkassen: BARMER, Techniker Krankenkasse (TK), DAK-Gesundheit.

* BKK-Gruppe: Audi BKK, BKK Faber-Castell & Partner, BKK Linde, BKK Pfalz, BKK ProVita, BMW BKK, Bosch BKK, Mercedes-Benz BKK, mhplus BKK, Novitas BKK, Salus BKK, SBK Siemens Betriebskrankenkasse, vivida BKK.

* Weitere Partner: IKK Südwest, BIG direkt gesund.

Wissenschaftliche Begleitung als Standard

Ein zentraler Baustein bleibt die systematische Dokumentation im KEDOQ-Schmerzregister. Die Algesiologikum Tagesklinik für Schmerzmedizin leistet damit weiterhin einen aktiven Beitrag zur wissenschaftlichen Evaluierung multimodaler Therapieergebnisse innerhalb des bundesweiten Netzwerks, das mittlerweile auf 26 Standorte angewachsen ist.

Gemeinsames Ziel: Lebensqualität und Teilhabe

Der Fokus der intensivierten Betreuung liegt klar auf der messbaren Verbesserung des Alltags der Betroffenen. Durch den Abbau von Bewegungsängsten und die gezielte körperliche Aktivierung sollen Patientinnen und Patienten nicht nur Schmerzen lindern, sondern im Idealfall auch ihre Erwerbsfähigkeit erhalten oder zurückgewinnen.

_“Unser Ziel war es von Beginn an, den Patientinnen und Patienten den Weg zurück in ein aktives Leben zu ebnen – ohne die jahrelange Odyssee, die viele Schmerzkranke hinter sich haben“_, erklärt Dr. med. Marc Seibolt. _“Dass nun so viele Krankenkassen diesen Qualitätsweg konsequent mit uns gehen, ist ein starkes Signal für die gesamte Versorgung in München. Es zeigt, dass sich Qualität und eine valide Datenbasis durchsetzen, um die Schmerzmedizin nachhaltig auf ein neues Niveau zu heben.“_

Mit der Ausweitung des Kassennetzwerks festigt die Algesiologikum Tagesklinik für Schmerzmedizin ihre Rolle als eine der führenden Einrichtungen für spezialisierte Schmerztherapie in Süddeutschland und setzt ihren Weg als Wegbereiter moderner Versorgungsstandards konsequent fort.

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Algesiologikum GmbH

Frau Julia Soschinski

Rosenkavalierplatz 10

81925 München

Deutschland

fon ..: 015254970673

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email : soschinski@algesiologikum.de

Das Algesiologikum Zentrum für Schmerzmedizin in München ist seit fast 20 Jahren etabliert und gilt als eine der bundesweit führenden Einrichtungen für interdisziplinäre Schmerztherapie. Mit einem spezialisierten Team aus den Bereichen Medizin, Psychologie und Bewegungstherapie bietet das Zentrum Patient*innen mit chronischen Schmerzen eine lückenlose Versorgungskette – von der ambulanten über die tagesklinische Behandlung bis hin zur stationären Therapie. Im Mittelpunkt stehen wissenschaftlich fundierte, ganzheitliche Konzepte, die darauf abzielen, die Lebensqualität und Alltagskompetenz der Betroffenen nachhaltig zu sichern und nachweislich zu verbessern.

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