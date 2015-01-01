  • Algo Grande legt wieder los: LiDAR, Magnetik und Bodenproben sollen neue, noch bessere Ziele liefern

    Mit LiDAR, Drohnen-Magnetik und Bodenproben bereitet Algo Grande die zweite Bohrphase auf Adelita vor. Ziel ist es, neue Kupfer-, Silber- und Goldzonen noch präziser zu definieren.

    BildAlgo Grande Copper (WKN A41UK1 / TSXV ALGR) bereitet auf dem Adelita-Projekt in Sonora den nächsten wichtigen Schritt vor: Noch vor dem Phase-II-Bohrprogramm 2026 startet das Unternehmen mehrere neue geophysikalische und geochemische Programme, um seine Bohrziele deutlich präziser zu definieren.

    Besonders spannend ist der integrierte Ansatz: LiDAR, Drohnen-Magnetik und systematische Bodenproben sollen zusammen ein klareres Bild der Strukturen, möglicher Skarn-Körper und neuer mineralisierter Kupfer-, Silber- und Goldzonen liefern. Damit will Algo Grande das Adelita-System nicht nur besser verstehen, sondern auf Distriktmaßstab weiterentwickeln.

    Warum ist Cerro Grande dabei so wichtig? Welche Rolle spielen die neuen Datensätze für die nächste Bohrphase? Und wie groß könnte das Potenzial von Adelita noch werden?

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