Algo Grande macht neue, hochgradige Kupfer-Entdeckung!

Algo Grande (WKN A41UK1) entdeckt auf Adelita (Sonora) neue Kupfer-Skarnzone: Potrero South >300 m an Oberfläche, Proben bis 3,06% Cu, 3,72 g/t Au, 232 g/t Ag; Phase-I-Bohrungen Cerro Grande abgeschlo

Algo Grande Copper (WKN A41UK1 / TSXV ALGR) meldet eine neue hochgradige Kupfer-Skarnentdeckung auf dem Adelita-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Sonora! Der vielversprechende Fund resultiert aus einer projektweiten Prospektionskampagne, bei der man das rote Metall auch in zahlreichen anderen Zielen auf der zu 100% von Algo Grande kontrollierten nachweisen konnte!

Und wie das Unternehmen von CEO Enrico Gay soeben meldete, konnte auf der Neuentdeckung innerhalb des Zielgebiets Potrero South, rund 3 Kilometer südlich der ursprünglichen Entdeckung Cerro Grande gelegen, Mineralisierung über mehr als 300 Meter an der Oberfläche nachgewiesen werden, wobei einige entnommenen Proben mehr als 3% Kupfer erbrachten!

Jetzt mehr erfahren:

Algo Grande macht neue, hochgradige Kupfer-Entdeckung!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Algo Grande Copper halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Algo Grande Copper zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Algo Grande Copper und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Algo Grande Copper die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Münchner Immobilienmarkt: Experten warnen vor falschen regulatorischen Weichenstellungen Clockwork.io führt eine neue Klasse der Fehlertoleranz ein, um die durch Ausfälle verursachte Verschwendung von GPU-Leistung beim KI-Training zu beenden