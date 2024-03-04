KI-Power: Algo Grande Copper setzt bei Kupferprojekt Adelita auf Künstliche Intelligenz

Algo Grande Copper setzt auf KI-Power: AI-Metals-Technologie bündelt Daten des Adelita-Projekts, schärft 32 Top-Ziele und senkt Explorationsrisiken – für schnellere, noch treffsichere Bohrungen ab 202

Der Kupfer-, Gold- und Silberexplorer Algo Grande Copper (TSX-V: ALGR; WKN: A41UK1) hat einen neuen Baustein für die Explorationsarbeit auf seinem zu 100% eigenen Adelita Copper-Gold-Silver Project im mexikanischen Bundesstaat Sonora vorgestellt: Das Unternehmen beauftragt AI-Metals, einen auf Künstliche Intelligenz und geowissenschaftliche Analytik spezialisierten Dienstleister, mit einem auf zwölf Monate angelegten Programm zur Neuaufbereitung und Integration von Daten. Ziel ist es, historische Informationen und aktuell erzeugte Datensätze zusammenzuführen, um die Interpretation eines komplexen Mineralisierungssystems zu verbessern, Explorationsrisiken zu senken und die Priorisierung von Bohrzielen zu präzisieren.

Die Initiative knüpft laut Algo Grande direkt an jüngste Arbeiten auf dem Adelita-Projekt an. Dazu zählen die Identifizierung von 32 vorrangigen Explorationszielen, der Start einer hochauflösenden, bodengestützten Magnetikmessung sowie der Aufbau eines modernen 3D-Geologiemodells. Das nun beauftragte AI-gestützte Reprocessing soll diese Bausteine technisch zusammenbringen und fortlaufend aktualisieren: Die Plattform von AI-Metals soll kontinuierlich mit neuen Daten gefüttert werden, die aus den fortlaufenden Bohr- und Feldprogrammen des Unternehmens stammen.

Jetzt mehr erfahren:

Algo Grande Copper setzt bei Kupferprojekt Adelita auf KI

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Algo Grande Mining halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Algo Grande Mining zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Algo Grande Mining und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Algo Grande Mining die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Warum ein Partner für digitale Adoption so wichtig ist Neue Hamburger Bauordnung: Auch eine Chance fürs Klima