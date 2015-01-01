  • Vielversprechende Entwicklung: Formation Metals weitet Bohrphase 1 auf Goldprojekt N2 auf 14.000 Meter aus!

    Formation Metals erhöht Bohrphase-1 auf 14.000 m: lange, oberflächennahe Mineralisierungsabschnitte in A- und RJ-Zone untermauern das N2-Potenzial – erste Assays stehen unmittelbar bevor!

    BildDer kanadische Goldexplorer Formation Metals (CSE: FOMO | WKN A3D492) hat sein Phase-1-Bohrprogramm auf dem N2 Gold Project („N2“) in Québec ausgeweitet. Wie das Unternehmen in einem Update zur laufenden Kampagne mitteilt, soll Phase 1 nun rund 14.000 Meter umfassen. Grundlage für die Entscheidung sind Beobachtungen aus den bisher niedergebrachten Bohrungen, die über mehrere Bohrlöcher hinweg lange Abschnitte der Zielmineralisierung der Arbeiten erkennen ließen! Parallel arbeitet Formation Metals an der finalen Zusammenstellung und Interpretation der Daten; Analyseergebnisse sollen nach Unternehmensangaben „in Kürze“ veröffentlicht werden.

    Das N2-Projekt liegt rund 25 Kilometer südlich von Matagami (Québec). Formation Metals verfolgt dort ein groß angelegtes, vollständig finanziertes Bohrprogramm über insgesamt 30.000 Meter. Ziel ist es, die bekannten Zonen des Projekts mit systematischen Bohrungen besser zu erfassen und potenzielle Erweiterungen zu überprüfen. Als Ausgangspunkt dient unter anderem eine historische globale Ressource von rund 871.000 Unzen Gold: Rund 18 Mio. Tonnen mit 1,4 g/t Gold (etwa 810.000 Unzen) verteilen sich demnach auf vier Zonen (A, East, RJ-East und Central). Zusätzlich werden für die RJ-Zone 243.000 Tonnen mit 7,82 g/t Gold (etwa 61.000 Unzen) genannt.

    Vielversprechende Entwicklung: Formation Metals weitet Bohrphase 1 auf Goldprojekt N2 auf 14.000 Meter aus!

