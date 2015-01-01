Neue Festpreis-Pakete für die WooCommerce-Shopentwicklung

Mit seinen neuen Festpreispaketen für die WooCommerce-Entwicklung ermöglicht der IT-Dienstleister HighPots Händlern planbare Online-Shop-Entwicklung. Einsatzbereite Shops gibt es ab 2.600 EUR.

HighPots macht E-Commerce-Sicherheit für alle Unternehmensgrößen zugänglich HighPots GmbH, führendes IT-Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung und mehr als 150 Mitarbeitern, bietet ab sofort transparente Festpreis-Pakete für die Entwicklung professioneller WooCommerce-Online-Shops an.

Schon ab 2.600 Euro bietet das Unternehmen auch kleineren Händlern die Möglichkeit, von Enterprise-Level-Sicherheit und professioneller Shop-Entwicklung zu profitieren.

Kalkulierbare Kosten statt versteckter Ausgaben

Während viele Agenturen mit Stundensätzen arbeiten und die finalen Kosten schwer absehbar sind, setzt HighPots auf vollständige Transparenz.

„Unsere Kunden wissen von Anfang an, was ihr professioneller Online-Shop kostet – ohne böse Überraschungen“, erklärt Dr. Rüdiger Off, CEO der HighPots GmbH. „Damit demokratisieren wir den Zugang zu professioneller E-Commerce-Technologie.“

Die drei Festpreis-Pakete decken unterschiedliche Bedürfnisse ab:

* WooCommerce Starter (2.600 EUR): Solides technisches Fundament mit WordPress- und WooCommerce-Installation, Theme-Setup, Einpflegen der ersten Produkte durch die Entwickler sowie Sicherheits- und Performance-Plugins

* WooCommerce Performance (3.800 EUR): Erweitert um Conversion-Optimierung, Suchmaschinenoptimierung und Web-Analytics

* WooCommerce Professional (7.500 EUR): Vollständige Integration in bestehende ERP- und Warenwirtschaftssysteme mit KI-Funktionen

Komplette Leistungsübersicht

HighPots unterstützt Kunden auf Wunsch auch mit Hosting-Dienstleistungen oder bei der Vermarktung ihres Online-Shops. Da WooCommerce eine Open-Source-Lösung ist, fallen für den eigentlichen Betrieb des Shops keine Kosten an. Die Kunden bezahlen somit lediglich für die eigentliche Entwicklung und die spezifische Anpassung ihres Geschäfts.

Höchste Sicherheitsstandards für jede Unternehmensgröße

Ein besonderer Fokus liegt auf der Sicherheit – ein Aspekt, der gerade kleinere Online-Händler vor große Herausforderungen stellt. HighPots bringt ISO-27001-Zertifizierung und jahrzehntelange IT-Sicherheitserfahrung in jedes Projekt ein, unabhängig von der Paketgröße.

„Cybersicherheit ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit“, betont Dr. Rüdiger Off, verantwortlich für die Produktentwicklungen bei HighPots. „Auch ein kleiner Einzelhändler mit seinem ersten Online-Shop verdient den gleichen professionellen Schutz wie ein Großkonzern. Unsere Festpreis-Pakete machen genau das möglich.“

Das Unternehmen ist Mitglied der Allianz für Cyber-Sicherheit und bietet auf Wunsch Hosting in Deutschland auf eigenen Servern. Dieses erfüllt höchste Anforderungen an DSGVO-Konformität, verschlüsselte Datenübertragung (SSL), tägliche oder ereignisgesteuerte Backups, definierte Disaster-Recovery-Prozesse sowie PCI-Zertifizierungen im Zahlungsverkehr. Ein kontinuierliches Server- und Service-Monitoring stellt den stabilen und sicheren Betrieb der Systeme sicher.

Im Kundensupport setzt HighPots bewusst auf persönliche Ansprechpartner: Kunden erreichen qualifizierte Fachkräfte und keine automatisierten KI-Bots, die Anliegen verzögern oder unbeantwortet lassen. Künstliche Intelligenz kommt bei uns gezielt und verantwortungsvoll zum Einsatz – sowohl in internen Prozessen als auch in den Shop-Systemen unserer Kunden.

„Entscheidend ist der konkrete Anwendungsfall und dessen Risikoprofil“, erläutert Rüdiger Off. „Ein Händler mit hohem Transaktionsvolumen und geringem Einzelwert kann im Rahmen der KI-gestützten Automatisierung unter Umständen ein höheres Fehlerrisiko pro Kunde akzeptieren, um Durchlaufzeiten zu reduzieren. Bei Geschäftsmodellen mit wenigen, hochpreisigen Transaktionen – etwa im Immobilien- oder Luxussegment – gelten dagegen deutlich strengere Maßstäbe. Genau diese Differenzierung ist für einen sinnvollen und wirtschaftlich verantwortbaren KI-Einsatz entscheidend.“

Die Vorteile von WooCommerce als Open-Source-Lösung

Die Entscheidung für WooCommerce als Basis bietet Kunden entscheidende Vorteile:

Keine Lizenzkosten: Als Open-Source-System fallen keine wiederkehrenden Gebühren oder Provisionen an. Die einmalige Investition fließt vollständig in die individuelle Shop-Entwicklung.

* Weltweite Community: WooCommerce wird von einer globalen Entwickler-Community gepflegt, die für schnelle Updates und kontinuierliche Weiterentwicklung sorgt.

* Maximale Flexibilität: Von einfachen Produktkatalogen bis zu komplexen B2B-Lösungen mit Systemintegration – WooCommerce wächst mit den Anforderungen.

* Unabhängigkeit: Kein Vendor-Lock-in bedeutet volle Kontrolle über den eigenen Shop und die Möglichkeit, jederzeit den Hosting-Anbieter zu wechseln.

Bewährte Lösungen aus der Praxis

Die HighPots-Lösungen sind bereits in zahlreichen Kundenprojekten erfolgreich im Einsatz. Das Unternehmen bietet zudem eigene Premium-Plugins und die StoreConnect-Lösung zur Integration von Online-Shop und stationärem Handel.

„Wir kombinieren die Vorteile eines weltweit führenden Open-Source-Systems mit der Expertise und dem persönlichen Support eines etablierten IT-Unternehmens“, fasst Off zusammen. „Das Ergebnis sind professionelle, sichere Online-Shops zu fairen, kalkulierbaren Preisen für Enterprise- als auch kleine und mittelständische Retailer und eCommerce-Unternehmen.“

Ergänzend zu den Entwicklungspaketen bietet HighPots optionale Hosting- und Marketing-Services sowie kontinuierliche technische Betreuung durch Maintenance-Pakete an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HighPots GmbH

Herr Rüdiger Off

Steinenvorstadt 33

4051 Basel

Schweiz

fon ..: +41225034183

web ..: https://www.highpots.com

email : marketing@highpots.com

Die HighPots GmbH ist ein führendes IT-Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in Softwareentwicklung, Webentwicklung und KI-Services. Mit mehr als 150 Mitarbeitern und Standorten in Deutschland und der Schweiz entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte digitale Lösungen für Unternehmen aller Größen. HighPots ist ISO-27001-zertifiziert und Mitglied der Allianz für Cyber-Sicherheit.

Pressekontakt:

HighPots GmbH

Herr Rüdiger Off

Steinenvorstadt 33

4051 Basel

fon ..: +41225034183

email : marketing@highpots.com

