  • Projektentwickler Deutschland 2026: Listenchampion veröffentlicht aktuelle Datenbank nach Marktbereinigung

    Über 2.100 deutsche Projektentwickler vollständig überprüft – mehr als 20 Unternehmen wegen Insolvenz aus der Liste entfernt

    BildListenchampion hat das Neujahrsupdate 2026 seiner Datenbank „Projektentwickler Deutschland“ veröffentlicht. Die vollständig überprüfte Liste umfasst 2.130 Projektentwickler mit Sitz in Deutschland und spiegelt die Konsolidierung der Branche nach den turbulenten Jahren am Immobilienmarkt wider.

    Vollständige Überprüfung aller Einträge

    Im Rahmen des 2026-Updates wurden sämtliche 2.130 Datensätze im Januar überprüft. Dabei wurden über 20 Unternehmen aufgrund von Insolvenzen aus der Datenbank entfernt. In den vergangenen zwölf Monaten erfolgten mehr als 1.100 Aktualisierungen – allein 414 davon betrafen Änderungen in der Geschäftsführung, was die personellen Umbrüche in der Branche verdeutlicht.

    Regionale Verteilung und Marktstruktur

    Die Datenbank bildet den deutschen Projektentwicklungsmarkt umfassend ab. Die regionale Verteilung zeigt die Schwerpunkte der Branche: Bayern führt mit 558 Unternehmen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (359), Baden-Württemberg (295), Hessen (188) und Berlin (187). In den Top-7-Städten Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Düsseldorf und Stuttgart sind insgesamt 650 Projektentwickler ansässig.

    Detaillierte Unternehmensprofile

    Jeder Eintrag enthält umfangreiche Informationen für die gezielte Geschäftsanbahnung:

    – Kontaktdaten mit Geschäftsführungsnamen

    – Entwicklungsschwerpunkte nach Assetklassen (Wohnen, Büro, Retail, Logistik, Hotel, Pflege)

    – Regionaler Fokus und Tätigkeitsgebiet

    – Qualitätsranking (A-E) basierend auf Track Record und Marktpräsenz

    Assetklassen-Schwerpunkte

    Der Wohnungsbau dominiert die Branche: 1.805 Projektentwickler (85 %) sind im Wohnungssegment aktiv. Darüber hinaus entwickeln 690 Unternehmen Büroimmobilien, 422 sind im Einzelhandel tätig, 250 im Hotelsegment und 192 im Bereich Pflege und Gesundheit. Die Segmente Logistik (146) und Light Industrial (127) gewinnen zunehmend an Bedeutung.

    „Die Insolvenzwelle der vergangenen Jahre hat den Markt bereinigt. Mit dem 2026-Update bieten wir eine bereinigte und vollständig verifizierte Projektentwickler-Datenbank, die Investoren, Grundstückseigentümern und Dienstleistern eine verlässliche Grundlage für die Zusammenarbeit mit soliden Marktteilnehmern bietet“, erklärt das Team von Listenchampion.

    Die Datenbank „Projektentwickler Deutschland“ ist verfügbar unter: https://listenchampion.de/projektentwickler-deutschland/ 

