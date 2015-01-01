  • Algo Grande: Neues Bohrprogramm nimmt jetzt umfassendes Kupfersystem ins Visier

    Algo Grande Copper startet auf Adelita 8.000 Meter Bohrungen: Cerro Grande soll wachsen, neue Ziele werden erstmals getestet – und ein mögliches tiefes Porphyrsystem rückt in den Fokus.

    BildAlgo Grande Copper (TSXV: ALGR; Frankfurt: KM00) hat auf seinem vollständig kontrollierten Adelita-Projekt im minenfreundlichen mexikanischen Bundesstaat Sonora ein strategisch wichtiges, 8.000 Meter umfassendes Phase-II-Bohrprogramm gestartet. Hauptziel dieser Kampagne ist es, die hochgradige Kupfer-Silber-Gold-Skarnentdeckung Cerro Grande systematisch zu erweitern und erstmals die bislang ungetesteten Zielgebiete Cerro Potrero South (Skarn) sowie Las Trancas (epithermal) zu erproben. Der Nachweis verschiedener Mineralisierungsstile in diesen Zonen könnte den potenziellen Ressourcen-Fußabdruck des Projekts erheblich vergrößern.

    Den operativen Auftakt bildet ein gezielt platziertes, 500 Meter tiefes Bohrloch. Dieser signifikante 100-Meter-Step-Out nördlich der erfolgreichen Phase-I-Bohrungen demonstriert das Vertrauen des Managements in die starke Kontinuität der Mineralisierung. Im weiteren Verlauf soll die Entdeckung entlang einer stark ausgeprägten magnetischen Anomalie systematisch ausgedehnt werden. Da diese Anomalie sowohl nach Nordwesten als auch nach Südosten weiterhin vollständig offen ist, bietet sie ein enormes „Blue-Sky“-Potenzial für zukünftige Streicherweiterungen.

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