Alle Jahre wieder: Weihnachtsangebote im Colonia Brauhaus

Weihnachtsfeier, Gänseessen und Festtagsmenü

Was macht eine schöne Adventszeit und ein festliches Weihnachtsfest aus? Das Colonia Brauhaus in Köln-Riehl bietet seinen Gästen verschiedene Angebote, um zusammen mit den Liebsten oder Kollegen in einem gemütlichen Ambiente festlich zu speisen. Ob Weihnachtsfeier in den nächsten Wochen, Festtagsmenü an den Feiertagen oder Gänsebraten für Zuhause – für das leibliche Wohl sorgt das Brauhaus-Team mit viel Freude und Engagement.

„Die Zeit rast. In wenigen Tagen beginnt schon die Adventszeit. Bei uns im Brauhaus gibt es nur noch wenige freie Termine für die Weihnachtsfeierlichkeiten von Firmen oder Familien“,

erklärt Janjko Protuder, Geschäftsführer des Colonia Brauhauses. „Wer sich noch nicht um eine Reservierung gekümmert hat, sollte sich beeilen.“ Im Colonia Brauhaus finden Gäste auf 400 Quadratmetern eine stimmungsvolle Atmosphäre, freundliche Bedienung und leckeres Essen.

Zu Weihnachten hält das Colonia Brauhaus wieder besondere Angebote bereit. Vor allem Gänsebraten in Orangensauce mit Rotkohl, Knödeln und Bratapfel ist bei den Stammkunden sehr beliebt. Sie kommen zum Essen ins Brauhaus oder bestellen die Weihnachtsgans zum Abholen am Heiligen Abend vor. Und wer am ersten und zweiten Weihnachtstag nicht selbst in der Küche stehen möchte, der kann sich auch mit einem Drei-Gänge-Menü mit einer Rindfleischsuppe zur Vorspeise, Entenbrust als Hauptgericht und Zimtsterneis zur Nachspeise im Colonia Brauhaus verwöhnen lassen.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Weihnachtsfeier Köln oder Geburtstag feiern Köln finden Interessierte auf https://www.colonia-brauhaus.de/.

Das Colonia Brauhaus gehört zu den bekanntesten Gaststätten in der belebten Domstadt Köln. Aufgrund der idealen Lage und der typisch kölschen Küche des charmanten Restaurants gehört ein Besuch bei Chefkoch Janjko Protuder zu den Kölner Highlights, die man einplanen sollte.

Seit der Neueröffnung im Mai 2009 erstrahlt das Colonia Brauhaus wieder in neuem Glanz und bietet neben kölschen auch kroatische Spezialitäten in einem gemütlichen Ambiente.

