  • Alle Signale auf Grün: Quimbaya Gold macht massives Porphyr-Ziel bohrbereit

    Magnetik, Radiometrie, Bodengeochemie und Gesteinsproben deuten auf Tahami Center gemeinsam auf ein großes Kupfer-Molybdän-Gold-Porphyrsystem hin.

    BildWenn vier unabhängige geologische Datensätze exakt dasselbe Bild zeichnen, schlägt der Puls von Geologen und Rohstoffinvestoren gleichermaßen höher. Genau dieses Szenario meldet jetzt Quimbaya Gold (WKN A3DT3C / CSE QIM) nach Abschluss der Vorarbeiten für das Projekt Tahami Center im kolumbianischen Bergbaudistrikt Segovia!

    Magnetik, Radiometrie, Bodengeochemie sowie Gesteinsproben liefern gleichzeitig Hinweise auf ein massives Kupfer-Molybdän-Gold-Porphyrsystem. Damit liegt nun ein scharf umrissenes, bohrreifes Ziel vor, das bereits im zweiten Quartal 2026 erstmals mit dem Bohrer getestet werden soll. Für Investoren bedeutet das: Die langwierige Phase der reinen Datensammlung ist abgeschlossen. Jetzt rückt der potenziell wertsteigernde „Wahrheitsbeweis“ im Untergrund in den Fokus.

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