Storm Exploration: Vergessenes VMS-Ziel von Inco bietet massiven Hebel für 2026

Auf dem Gold Standard-Projekt von Storm Exploration trifft moderne VTEM-Geophysik auf historische Sulfidbohrungen von Inco. Jetzt soll ein mögliches VMS-System getestet werden – auch auf Gold!

Manchmal entstehen die spannendsten Explorationsgeschichten nicht dort, wo noch nie jemand gesucht hat, sondern dort, wo vor Jahrzehnten jemand zu früh aufgehört hat. Genau diese Konstellation könnte sich jetzt beim Gold Standard Projekt von Storm Exploration (TSXV: STRM; FSE: L840) in Nordwest-Ontario ergeben. Das Unternehmen hat für 2026 ein gezieltes Explorations- und Bohrprogramm auf einem rund fünf Kilometer langen Leitfähigkeitsziel angekündigt, das als mögliches VMS-System interpretiert wird. VMS steht für volcanogenic massive sulphide, also vulkanogene Massivsulfidlagerstätten, die weltweit zu den begehrtesten Kupfer-, Zink-, Silber- und in manchen Fällen auch Goldlagerstätten zählen.

Der besondere Reiz liegt in der historischen Vorgeschichte: Bereits Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre hatte die damalige International Nickel Company of Canada, kurz Inco, auf Gold Standard gebohrt. Vier kurze Bohrlöcher durchschnitten damals deutliche Sulfidmineralisierung, darunter Kupfer- und Zinksulfide. Doch weil das Ziel offenbar nicht unmittelbar den gesuchten Nickelcharakter zeigte, wurde es nicht weiterverfolgt. Noch bemerkenswerter: Die Bohrungen waren alle weniger als 50 Meter tief, und es wurden keine Assays durchgeführt. Mit anderen Worten: Inco hat Sulfide gefunden, aber nie systematisch überprüft, welche Metallgehalte tatsächlich darin stecken. Und für den Markt war dieses Ziel quasi unsichtbar – bis Storm Exploration kam…

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