Alles für den Widerstand – Historischer Weltkriegs-Roman

Eine Frau muss sich in Johanna Wildbachers „Alles für den Widerstand“ für den Kampf für Freiheit oder ihr Leben entscheiden.

Die Geschichte beginnt im Salzburg des Jahres 1933: Lucia Stark verbringt dort eine unbeschwerte Kindheit. Doch, als die Nazis an die Macht kommen verändert sich alles zum Schlechten. Sechs Jahre später bricht der Zweite Weltkrieg aus. Lucy kann die Gräueltaten, die Hitler und sein Regime ausüben, nicht mehr mit ansehen und beschließt, etwas dagegen zu unternehmen. Als Studentin wird sie Mitglied der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“.

Am Anfang geht alles gut und es scheint so, als würden sie und die Gruppe Veränderungen bewirken. Doch der Feind schläft auch nicht und die Probleme werden ernst. Die Gestapo kommt ihren Aktionen auf die Schliche und Lucy muss sich schlussendlich entscheiden, ob sie weiterhin für die Freiheit kämpfen – oder am Leben bleiben will.

Die Leser erhalten in dem historischen Roman „Alles für den Widerstand“ von Johanna Wildbacher einen Blick auf die Geschehnisse vor und während des zweiten Weltkriegs – und zwar aus einer ungewöhnlichen Perspektive.

Das Buch „Alles für den Widerstand“ ist der Debütroman der Autorin Johanna Wildbacher, die im Jahr 2007 in Deutschlandsberg, Österreich, geboren wurde. Die begeisterte Leserin begann im Herbst 2020, eigene Geschichten zu schreiben. Im Anhang des Buchs finden die Leser eine Liste mit Personen, die wirklich gelebt haben und weitere interessante Informationen, wie z.B. Flugblätter der „Weiße Rose“.

„Alles für den Widerstand" von Johanna Wildbacher ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30451-2 zu bestellen.

