Leutnant Ghirrardi erobert Rom – Historischer Roman

Franz J. Bauer macht den Lesern mit „Leutnant Ghirrardi erobert Rom“ verschiedene Aspekte der politischen und kulturellen Situation Italiens im 19. Jahrhundert auf unterhaltsame Weise anschaulich.

Der 20-jährige Leutnant Federico Ghirrardi nimmt als Freiwilliger an der italienischen Kampagne gegen Rom teil. Nach der Einnahme der Stadt verschlägt es ihn ins Milieu der papsttreuen römischen Aristokratie. Aus der Begegnung mit der fremden Welt der Marchesi Biauro fallen dem Protagonisten Anstöße und Weichenstellungen für seine Selbstfindung und Zukunftsorientierung zu. Ghirrardi gewinnt die Überzeugung, dass die nun anstehende Umwandlung der archaischen Papststadt zu einer modernen Hauptstadt vielfältige Chancen der Bewährung eröffnen wird. Er will sich in Rom mit Hilfe der unternehmerischen Ressourcen seiner Familie eine eigene Existenz aufzubauen.

In die durchgängig vorwärtsdrängende Haupthandlung werden aus den Lebenslinien naher Nebenfiguren Retrospektiven eingebaut, welche dem Roman eine historische Tiefendimension geben.

So entsteht in dem historischen Roman „Leutnant Ghirrardi erobert Rom“ von Franz J. Bauer ein farbiges Tableau mit dem Fokus auf die Zeit um 1870, in welchem aber auch zentrale Aspekte der politischen und kulturellen Situation Italiens im gesamten vorausgehenden 19. Jahrhundert anschaulich werden. Das Ergebnis ist ein historischer Roman in bester literarischer Tradition. Franz J. Bauer ist auch der Autor des viel beachteten Sachbuchs „Rom im 19. und 20. Jahrhundert. Konstruktion eines Mythos“. Er hat aus dem Geschehen um den gewaltsamen Anschluss der „Ewigen Stadt“ an das Königreich Italien im September 1870 auch den Stoff für seinen Roman gewonnen.

„Leutnant Ghirrardi erobert Rom" von Franz J. Bauer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18783-2 zu bestellen.

