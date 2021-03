Liebste, scheiß da nix! – Spiritueller Ratgeber für Frauen

Bettina Benesch will den Leserinnen von „Liebste, scheiß da nix!“ den Weg zu ihrer Wahrhaftigkeit weisen.

Selbst eingefleischte Perfektionistinnen ahnen langsam, dass eine Frau, die die Latte zu hoch legt, mit dem Kopf dagegen knallen wird. Das Ziel von ewiger Leistung und Perfektion ist unerreichbar. Eine Frau sollte deswegen in den Augen der Autorin eher danach streben wahrhaftig zu sein – und wie das geht, erklärt sie in ihrem Buch auf verständliche Weise. Sie will den Leserinnen zeigen, dass sie die besten Jahre ihres Lebens noch vor sich haben, wenn sie dazu bereit sind, sich auf sich selbst einzulassen. Sie regt Frauen dazu an, ihre Masken fallen zu lassen und sich in ihrer Wahrhaftigkeit zu zeigen. Bettina Benesch bespricht in verschiedenen Kapiteln die unterschiedlichen Bereiche im Leben einer Frau an. Sie zeigt, wo die Probleme liegen, warum es diese gibt und wie eine Frau diese Probleme aus ihrer eigenen Welt auf Dauer bannen kann.

Das Buch „Liebste, scheiß da nix!“ von Bettina Benesch ist ein Mut- und Ratgeber für alle Frauen, die endlich sie selbst sein wollen, ohne sich darum zu kümmern, was andere davon halten. Denn keine Frau wurden dazu geboren, um sich anzupassen, sondern, um sich ihre Welt selbst zu erschaffen. Jede Frau, die Zugang zu ihrer Wahrhaftigkeit findet, setzt laut der Autorin enorme Kräfte frei – und hat die Chance, ihre Träume zu verwirklichen. So lässt sich die menschliche Unperfektheit aufs Glitzerndste feiern.

„Liebste, scheiß da nix!" von Bettina Benesch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19102-0 zu bestellen.

