Saturn Oil & Gas Inc. gibt Entwicklungsbohrprogramm und Unternehmensupdate bekannt

– Saturn beginnt mit Entwicklungsbohrungen und Überarbeitungsprogramm im westlichen Zentral-Saskatchewan.

– Warrants aus der Eigenkapitalfinanzierung im Juni 2021 sind nun als SOIL.WT an der TSX-V zum Handel notiert.

– Der Board of Directors hat die Gewährung von 12.5 Millionen Incentivaktien-Optionen genehmigt.

CALGARY, ALBERTA – 3. August 2021 – Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SOIL) (FWB: SMK) gibt den Beginn eines drei Bohrungen umfassenden Entwicklungsbohrprogramms im westlichen Zentral-Saskatchewan bekannt. Ferner werden die 268,3 Millionen Warrants, die im Zusammenhang mit der Privatplatzierung im Juni 2021 ausgegeben wurden (die Warrants), ab dem 3. August 2021 unter dem Kürzel SOIL.WT an der TSX Venture Exchange gehandelt. Der Board of Directors des Unternehmens hat 12.500.000 Incentivaktien-Optionen an Directors, leitende Angestellte, Mitarbeiter und Berater gewährt.

Beginn der Entwicklungsbohrungen im westlichen Zentral-Saskatchewan

Saturn wird im westlichen Zentral-Saskatchewan drei Horizontalbohrungen mit größerer Reichweite (Extended Reach Horizontal Well, ERH) niederbringen, die auf Leichtöl in der Viking-Formation abzielen. An jeder der Bohrungen wird Saturn eine 100 %-Betriebsbeteiligung haben, wobei die erste Bohrung voraussichtlich im August 2021 niedergebracht wird. Das Unternehmen wird auch andere Feldaktivitäten und Überarbeitungsarbeiten auf dem Viking-Projekt durchführen, um die aktuelle Produktion zu steigern.

Wir sind ermutigt, unsere Entwicklungsaktivitäten auf unserem Viking-Projekt wieder aufzunehmen, wo Saturn über umfangreiche Erfahrungen mit dem Niederbringen von ERH-Bohrungen und eine starke Erfolgsbilanz verfügt, sagte John Jeffrey, CEO von Saturn. Diese ersten drei Bohrungen werden der Auftakt des von uns durchgeführten Bohrprogramms sein, das wir im vierten Quartal 2021 und im nächsten Jahr erweitern wollen.

Unternehmensupdate

Heute werden die in Verbindung mit der überzeichneten Privatplatzierung von 32,2 Millionen Dollar im Juni ausgegebenen Warrants den Handel an der TSX Venture Exchange aufnehmen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,16 Dollar pro Stammaktie und verfällt am 2. Juni 2023. Der Board of Directors von Saturn hat die Gewährung von Incentivaktien-Optionen an bestimmte Directors , leitende Angestellte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens genehmigt, die sie für einen Zeitraum von fünf Jahren zum Erwerb von bis zu insgesamt 12.500.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,12 Dollar berechtigen.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Southeastern Saskatchewan und West Central Saskatchewan aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien von Saturn sind an der TSXV unter dem Kürzel SOIL und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMK notiert.

Zusätzliche Informationen und eine Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com/.

Saturn Oil & Gas Kontakt für Investoren & Medien:

John Jeffrey, MBA – Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7902

www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA – VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

ksmith@saturnoil.com

Hinweise für Leser

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Bestimmte Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Aussagen mit Begriffen wie antizipieren, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, schätzen, vorschlagen, projizieren, werden oder ähnlichen Begriffen, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, oder Aussagen über Prognosen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung können unter anderem das Bohrprogramm des Unternehmens sowie den Geschäftsplan, das Kostenmodell und die Strategie des Unternehmens betreffen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen von Saturn, einschließlich der Erwartungen, neue Bohrungen durchzuführen und der erwarteten Abteuftermine, des Zeitplans und des Erfolgs zukünftiger Bohr-, Erschließungs- und Fertigstellungsaktivitäten, der Leistung bestehender Bohrungen, der Leistung neuer Bohrungen, der Verfügbarkeit und Leistung von Anlagen und Pipelines, die geologischen Eigenschaften der Konzessionsgebiete von Saturn, die Anwendung von behördlichen und lizenzrechtlichen Anforderungen, die Verfügbarkeit von Kapital, Arbeitskräften und Dienstleistungen, die Kreditwürdigkeit von Industriepartnern und die Fähigkeit, Akquisitionen von Anlagenn ausfindig zu machen und abzuschließen.

Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken, die mit der Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen verbunden sind (z. B. betriebliche Risiken bei der Erschließung, Exploration und Produktion, die Ungewissheit von Reservenschätzungen, die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben sowie Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken), Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Dienstleistungen, Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, die derzeitige COVID-19-Pandemie, Maßnahmen der OPEC und der OPEC+-Mitglieder, Änderungen der Gesetzgebung, die sich auf die Öl- und Gasindustrie auswirken, ungünstige Witterungs- oder Tauwetterbedingungen sowie Ungewissheiten, die sich aus potenziellen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorations- oder Erschließungsprojekte oder Investitionsausgaben ergeben. Diese und andere Risiken sind im Jahresbericht von Saturn für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr ausführlicher dargelegt.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur Entwicklung dieser Informationen verwendet wurden, die sich jedoch als falsch erweisen können. Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden, da Saturn keine Gewähr dafür bieten kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zusätzlich zu anderen Faktoren und Annahmen, die in dieser Pressemitteilung genannt werden, wurden Annahmen getroffen, die unter anderem den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und die Erfüllung aller Bedingungen für den Abschluss der Aktienkonsolidierung betreffen und implizit sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Auflistung nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die verwendet wurden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen entsprechen dem aktuellen Stand der Dinge zum Datum dieser Mitteilung und Saturn übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Weder die TSXV noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Alle hierin enthaltenen Währungsangaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar ausgewiesen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

