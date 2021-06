Saturn Oil & Gas Inc. gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

CALGARY, ALBERTA – 23. Juni 2021 – Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SOIL) (FWB: SMK) hat heute die Ergebnisse der Abstimmung bei seiner am 22. Juni 2021 abgehaltenen Jahreshauptversammlung der Aktionäre 2021 (die Jahreshauptversammlung) bekannt gegeben.

Über insgesamt 43.671.759 Stammaktien wurde bei der Jahreshauptversammlung abgestimmt, das sind 22,25 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens. Die Wahl aller nominierten Direktoren wurde von den Aktionären wie folgt angenommen:

Name Stimmen ZurückgehaltProzentant

durch ene Stimmen eil Prozentanteil

durch der

Bevollmächtder zurückgehalte

Bevollmächigte Stimmen nen

tigte Stimmen

für durch

Bevollmäcdurch

htigte Bevollmächtig

für te

John Jeffrey 43.503.759168.000 99,62% 0,38%

Calvin Payne 43.541.759130.000 99,70% 0,30%

Chris Ryan 43.541.759130.000 99,70% 0,30%

Murray James 43.541.759130.000 99,70% 0,30%

Payne

Ivan Bergerman43.541.759130.000 99,70% 0,30%

Alle anderen Tagesordnungspunkte, die der Jahreshauptversammlung vorlagen, wurden zustimmend zur Kenntnis genommen, und zwar:

· Der Beschluss, die Satzung des Unternehmens zu ändern, um alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens zusammenzulegen, und zwar auf Basis einer (1) neuen Stammaktie für zwanzig (20) alte Stammaktien (99,36 % Ja-Stimmen);

· die jährliche Bestellung der Wirtschaftsprüfer des Unternehmens (99,83 % Ja-Stimmen); und

· die Abänderung des Aktienoptionsplans des Unternehmens (99,42 % Ja-Stimmen).

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Southeast Saskatchewan und West Central Saskatchewan aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien von Saturn sind an der TSXV unter dem Kürzel SOIL und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMK notiert. Zusätzliche Informationen und eine Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com/.

Kontaktadresse für Investoren & Medien:

Saturn Oil & Gas

John Jeffrey, MBA – Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7902

www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA – VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

ksmith@saturnoil.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Saturn Oil + Gas Inc.

John Jeffrey

Suite 325 — 744 West Hastings Street

V6C 1A5 Vancouver

Kanada

email : jjeffrey@saturnoil.com

Saturn Oil + Gas Inc. ist ein kanadisches Junior-Energieunternehmen, das eine Reihe von Erdöl- und Kohleprojekten in Saskatchewan und Manitoba erschließt

Pressekontakt:

Saturn Oil + Gas Inc.

John Jeffrey

Suite 325 — 744 West Hastings Street

V6C 1A5 Vancouver

email : jjeffrey@saturnoil.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Deutsches Tierschutzbüro zeigt Schweinemäster und stellvertretenden CDU-Bürgermeister aus Merzen an LiMa – Hoch vorqualifizierter Traffic, ab 1 Cent! Revolution durch künstliche Intelligenz oder Bluff?