Alles scheint gut für den Goldpreis

Der mittelfristige Widerstandsbereich bei 1.833 bis 1.835 US-Dollar je Feinunze Gold ist durchbrochen.

Ursächlich für den Durchbruch der Widerstandslinie waren die am 10.11. veröffentlichten US-Inflationszahlen. Ein kurzer Preisrücksetzer ist möglich, aber der Weg für einen weiteren mittelfristigen Goldpreisanstieg ist geebnet, so sehen es die Charttechniker. Bei rund 1.920 US-Dollar je Unze Gold dürfte die nächste Widerstandszone liegen, die übernächste dann bei 1.966 US-Dollar. Aus kurzfristiger Sicht, so die Chartanalysten, bleiben die 1.900 US-Dollar jedenfalls in Reichweite. Auch wenn aktuell Gold etwas weniger als 1.850 US-Dollar je Unze kostet, so sei von einer seitwärts verlaufenden Stabilisierung auszugehen. Hatte der Preis des Edelmetalls es im Oktober noch nicht geschafft, die 1.800 US-Dollar-Marke zurückzuerobern, so sieht es im November deutlich besser aus.

Goldexperten prognostizieren einen Goldpreis, der sich dem Allzeithoch vom August 2020 bei 2.089 US-Dollar annähert. Betrachtet man den Jahreschart des Goldpreises, so ist ein intakter langfristiger Aufwärtstrend zu verzeichnen. So werden langfristig weiter steigende Goldpreise erwartet. Aus der Geschichte weiß man, dass die größten Goldpreissteigerungen mit steigenden Zinsen und noch höheren Inflationsraten einhergingen. Der Goldpreis wird gestärkt, solange die Inflation höher ist als die nominalen Zinsen. Und positive Realzinsen werden sicher noch lange nicht auf uns zukommen. Zu viele Schulden haben sich bei den Staaten angehäuft, die vierte Pandemiewelle überrollt uns gerade, Krisensituationen etwa an Grenzen beherrschen die Nachrichten und Lieferkettenprobleme werden noch geraume Zeit bestehen. Es gibt also allerhand Ungemach und Probleme, die sich so schnell nicht lösen lassen. Gold als Absicherung sollte daher weiter gefragt sein.

Auch mit den Werten von Goldgesellschaften ist eine Absicherung möglich, etwa mit Empress Royalty oder Trillium Gold Mines.

Empress Royalty – https://www.youtube.com/watch?v=d-ptx2yvyfU&t=98s – ist ein Royalty- und Streamingunternehmen mit dem Fokus auf Gold und Silber mit einem soliden Portfolio, das Umsatz generiert. Bedeutungsvoll ist besonders die Gold-Stream-Vereinbarung bezüglich der Mine Sierra Antapite in Peru.

Trillium Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=7rLWA5wXDY0&t=61s – ist im Red Lake Mining District in Ontario mit der Erschließung und Exploration von Liegenschaften beschäftigt.

