Dass im Herzen die Sonne wieder scheint – Authentischer Jugendroman

Malie Griebes Protagonistin muss in „Dass im Herzen die Sonne wieder scheint“ lernen, mit der Trauer nach dem Tod ihrer Mutter umzugehen.

Der Tod der eigenen Mutter ist für die meisten Menschen ein Ereignis, das tief ins Leben einschneidet. Mila ist nur 16 Jahre alt, als sie ihre Mutter verliert, nachdem sie den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Es stellt sich die Frage, wie sie je wieder den Weg zum Glück finden könnte und woher sie die Kraft für diesen schwierigen Weg schöpfen sollte. Nach dem Tod ihrer Mutter lernt Mila, wie wichtig es ist, die Zuversicht, dass bessere Zeiten kommen werden, nie zu vergessen. Sie kämpft sich durch eine Zeit, in der alles zu schwer erscheint. Sie sammelt Erfahrungen, wie sie am besten mit dem Schicksalsschlag umgeht und was hilft, dass in ihrem Herzen eines Tages die Sonne wieder scheinen kann. Das Buch offenbart den Lesern einen ehrlichen Einblick in die Trauerzeit der Protagonistin Mila und hilft Betroffenen, sich mit diesem Schicksal nicht allein zu fühlen. Es schafft Verständnis für die emotionale Kraft, die Trauerarbeit bedarf.

Das Buch „Dass im Herzen die Sonne wieder scheint“ wurde von der wahren Geschichte der Autorin Malie Griebe inspiriert und handelt ehrlich von den ersten Trauermonaten einer Jugendlichen. Es ist eine authentische, emotionale und ergreifende Geschichte über die Macht der Trauer und die Kraft weiterzuleben. In ihrer eigenen Trauer entdeckte die Autorin das Schreiben als Ventil. Sie brachte ihre Gedanken und Gefühle zu Papier. Es entstanden dabei bewegende Tagebucheinträge, die sie mit dem Wunsch, zu den Themen Tod und Trauer mehr Bewusstsein zu erzielen, parallel neben Schule zu einem Buch zusammenführt.

