Leben ist auch nur ein Wort – Gefühlvoller Jugendroman

Ein Selbstmord führt in Lotti von Gerlachs „Leben ist auch nur ein Wort“ dazu, dass so manches Geheimnis aufgedeckt wird.

Das Leben von Phyllis ist perfekt. Sie ist beliebt, mit dem hübschen Nick zusammen und glücklich. Zumindest scheint es so. Eines Tages wird jedoch klar, dass sie alles andere als glücklich war, denn sie wird von ihrer Zwillingsschwester Hedda tot in ihrem Bett vorgefunden. Die Ursache des Todes: Selbstmord – inklusive Abschiedsbriefe an Hedda und Nick. Doch warum hat sie dies getan? Wer ist schuld? Wie konnte niemand etwas bemerken? Das sind die Fragen, die sich Nick und Hedda stellen. Hedda ist sich sicher, dass sie selbst etwas falsch gemacht hat, denn immerhin hat sich ihre Schwester immer mehr von ihr abgewendet. Doch was ist wirklich passiert? Von Trauer und Verzweiflung erfüllt, versuchen Nick und Hedda bis zur Beerdigung hinter Phyllis Beweggründe zu kommen und diese zu verstehen. Und schon bald merken sie, dass Phyllis mehr zu verbergen hatte, als allen klar war.

Die Leser decken in dem spannenden Jugendroman „Leben ist auch nur ein Wort“ von Lotti von Gerlach zusammen mit Nick und Hedda nach und nach die Geheimnisse aus dem Leben von Phyllis auf. Doch werden die Antworten dafür sorgen, dass Hedda und Nick Frieden finden? Die Autorin wurde 2005 geboren und hat mit gerade mal 15 Jahren, während des Corona-Lockdowns, diesen gelungenen Debüt-Roman geschrieben, der vor allem jugendlichen Lesern viel Lesespaß bereiten wird, aber durchaus auch von älteren Lesern genossen werden kann.

„Leben ist auch nur ein Wort“ von Lotti von Gerlach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37336-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Social Day: Aon’s Assessment Solutions unterstützt das Kinder-Hospiz Sternenbrücke Der dicke Mann – Ein spannender Kriminalroman