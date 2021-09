Der dicke Mann – Ein spannender Kriminalroman

Eine Spionin wird in Wolfgang Armin Strauchs „Der dicke Mann“ für immer zum Schweigen gebracht und ein Kriminalist macht sich auf die Suche nach Antworten.

Die Leser reisen in diesem neuen Kriminalroman in das Jahr 1967 zurück. In dieser Zeit erschüttert ein brutaler Frauenmord die Stadt Krakau. Der junge Kriminalist Andrzej stellt schnell fest, dass der Fall mit der Spionagetätigkeit des Opfers im Zweiten Weltkrieg zu tun haben muss. Alina ist die einzige Verwandte des Opfers, aber kann bei den Ermittlungen nur wenig helfen. Doch dann findet sie den Brief ihrer Mutter, Namenslisten und ein Schreiben in hebräischer Schrift. Dadurch verändert sich alles. Andrzej und Alina versuchen gemeinsam, das Puzzle zusammenzusetzen. Sie erfahren von der großen Liebe zwischen der polnischen Mutter Alinas und ihrem deutschen Freund in einer schweren Zeit. Doch was hat das alles mit den Hinweisen auf den „dicken Mann“ zu tun? Wer hatte ein Interesse daran, die Frau durch einen Mord zum Schweigen zu bringen? Was ist es, das sie niemandem verraten sollte?

Der spannende und mitreißende Kriminalroman „Der dicke Mann“ von Wolfgang Armin Strauch behandelt eine schwierige Problematik mit unkonventionellen Mitteln und ohne erhobenen Zeigefinger. Die Leser erhalten durch jede Menge Lesevergnügen und werden das Buch so schnell nicht aus der Hand legen wollen. Der Autor wurde 1953 geboren. Bereits in der Schule schrieb er erste Gedichte, mit denen er sich an lokalen und überregionalen Wettbewerben beteiligte. Später stieß er beim Schreiben der Familiengeschichte auf interessante Schicksale, die ihn dazu veranlassten, sich intensiv mit europäischer Geschichte zu beschäftigen. Sein neuster Roman „Der dicke Mann“ basiert auf Informationen aus deutschen und polnischen Archiven sowie Aussagen von Zeitzeugen.

„Der dicke Mann" von Wolfgang Armin Strauch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37807-0 zu bestellen.

