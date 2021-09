L’Ultima Spiaggia – Meine letzte Hoffnung – Eine wahre Geschichte

Ludwig Lübbers beweist mit „L’Ultima Spiaggia – Meine letzte Hoffnung“, dass man Selbstbestimmtheit auch unter widrigsten Umständen erreichen kann.

Dieses Buch erzählt eine wahre Geschichte über einen Menschen mit angeborener körperlicher Behinderung (Ohnhänder mit einer Beinprothese), der ein selbstbestimmtes Leben führen möchte und dies während eines mehrmonatigen Aufenthaltes auf einem Campingplatz auf Sardinien schafft. Er ist zudem an einem seltenen Krebs erkrankt (Haarzellleukämie). Er fühlt sich noch viel zu jung, um an Krebs zu erkranken oder gar an den Tod zu denken. Doch durch die Diagnose wird ihm die Endlichkeit seines Lebens bewusst. Die Erinnerung an Sardinien gibt ihm die Kraft, den Klinikaufenthalt hoffnungsvoll durchzustehen. In seinem Buch teilt er diese Geschichte.

Die anregende, autobiografische Erzählung „L’Ultima Spiaggia – Meine letzte Hoffnung“ von Ludwig Lübbers zeigt, dass man Selbstbestimmtheit auch unter widrigsten Umständen erreichen kann. Es ist die Art Buch, welches die Leser einerseits tief berühren und betroffen machen wird, aber ihnen andererseits auch zeigt, dass man den Mut nie aufgeben sollte und man überall Hoffnung finden kann, auch wenn die Situation nicht besonders gut aussieht.

„L'Ultima Spiaggia – Meine letzte Hoffnung" von Ludwig Lübbers ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34553-9 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

