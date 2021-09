KEIN KONTAKT HINTER DEN KULISSEN VON BUXTEHUDE Teil 1 – Psychologischer Ratgeber

Katharina Creydt bespricht in „KEIN KONTAKT HINTER DEN KULISSEN VON BUXTEHUDE Teil 1“ den Umgang mit Psychopathen, Narzissten, toxischen Manipulationen und Gaslighting.

Wie geht man mit einem Psychopathen um? Und wie kann man diesen überhaupt erst einmal erkennen? Immerhin ist ein Psychopath meist ein Mensch mit vielen Gesichtern. Die Autorin erklärt, dass die psychopathische Persönlichkeit schwer zu

erkennen ist, denn auf den ersten Blick sehen Psychopathen eben auch wie andere Menschen aus. Oft sind sie sogar sehr charmant und erscheinen als perfektes Partner-Material. Oft erkannt man die Wahrheit erst dann, wenn es schon zu spät ist. Die Leser lernen in diesem kurzen Buch, was das Markenzeichen von Psychopathen ist und wie man erkennen kann, ob man es im eigenen Leben eventuell mit einem solchen Menschen zu tun hat. U.a. erfahren die Leser, dass eine Persönlichkeitsstörung wie Psychopathie durch drei allgemein verstandene Dimensionen

gekennzeichnet ist.

Es geht in „KEIN KONTAKT HINTER DEN KULISSEN VON BUXTEHUDE Teil 1“ von Katharina Creydt darum, wie man mit Psychopathen umgehen sollte – und die Lösung ist radikal, aber löst die Probleme so gut wie immer. Die Autorin spricht mit diesem Buch ein sehr ernstes Thema an, welches auf das Leben der betroffenen Menschen einen zerstörerischen Einfluss haben kann. Wer mit den richtigen Informationen ausgestattet ist, der hat bereits einen wichtigen Vorteil. Die Autorin selbst war einst ein

Opfer und will deswegen anderen Menschen helfen.

