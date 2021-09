AGONIE – Sechster Teil der spannenden Science Fiction Saga

Ein galaktischer Flächenbrand droht in Michael Vogts „AGONIE – Sechster Teil“ alle großen Völker zu verschlingen.

Die Konföderation ist zerbrochen. Die überlebenden Regierungsmitglieder flüchten sich nach Pegasus Center, während die SSA die Macht auf Erden übernimmt. Doch die großen Kolonien rebellieren. Manderlay ist nicht bereit den Kurs der neuen Führung mitzugehen. Auf dem Mars wittert die Unabhängigkeitsbewegung ihre lang ersehnte Chance und greift zu den Waffen. Einzig Taurus V steht unbeirrt zur Regierung in Brüssel. Nach Babylon stürzt auch die Erde in einen gnadenlosen Bürgerkrieg. Unterdessen wird die Lage im Kuwati immer angespannter. Die Kopaal, unterstützt vom Clan und der SSA suchen den Kampf mit Saddak Unison. Ein galaktischer Flächenbrand droht alle großen Völker zu verschlingen. Und auf Pegasus Center muss sich Alexandra die Frage beantworten, ob sie länger die Uniform des Korps tragen kann oder ob sie sich auf den einsamen Weg begibt, welcher ihr scheinbar vorbestimmt ist.

Wie auch die vorherigen Romanen der Reihe verspricht „AGONIE – Sechster Teil“ von Michael Vogt den Lesern einige spannende Stunden voller ansprechendem Weltraum-Drama und faszinierender Charaktere, über die man immer gerne mehr lernen möchte. Die Saga begann vor einigen Jahren via tredition mit dem ersten Band der Reihe („Agonie“ ISBN 978-3-7345-5056-0) – zehn Jahre nach dem letzten Krieg in der fiktiven Welt des Romans und nur wenige Wochen vor dem nächsten. Es ist sehr empfehlenswert, die Bände dieser Reihe in der korrekten Reihenfolge zu lesen, um die Handlung 100% zu verstehen und zu genießen.

„AGONIE – Sechster Teil" von Michael Vogt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37140-8 zu bestellen.

