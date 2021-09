Saivoaimo – Romantischer Engel-Roman

Mythische Wächterwesen sorgen im Leben von Phoebe D. Andersons Protagonistin in „Saivoaimo“ für jede Menge Aufregung.

Die siebzehnjährige Vilja leidet an rätselhaften Gedächtnisverlusten. Als sie eines Abends nach einem Streit durch das nächtliche Helsinki irrt, begegnet sie einem jungen Mann mit einer geradezu magischen Ausstrahlung. Er ist offenbar auf der Flucht vor einem unsichtbaren Feind. Doch der Fremde hütet noch ein weiteres Geheimnis, von dem Vilja ohne es zu wissen ein Teil ist. Er behauptet, dass er einer Klasse mythischer Wächterwesen angehört und ursprünglich ihr eigener Wächter war. Doch die vermeintlichen Beschützer werden zunehmend zur Gefahr für Viljas Leben und das ihres neu gewonnenen Freundes. Gemeinsam begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise in Sphären, von deren Existenz sie nicht einmal zu träumen gewagt hätte.

Können die beiden in dem spannenden Roman „Saivoaimo“ von Phoebe D. Anderson die Übernahme der Welt durch die feindlichen Mächte noch aufhalten? Die Autorin wurde in Frankfurt am Main geboren. Sie studierte Ägyptologie und Altorientalistik, sowie Linguistik in Heidelberg, Mainz und Helsinki. Bereits vor dem Studium begann sie zu schreiben und ließ dabei ihre Liebe zu Sprachen, Kulturen und Mythologien in ihre Erzählungen einfließen. Wer Mystery, Fantasy und Romantik mag, der wird sich auf den Seiten dieses neuen Romans schnell wohl fühlen und sich freuen, dass es auch eine Fortsetzung geben wird.

„Saivoaimo" von Phoebe D. Anderson ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37929-9 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

